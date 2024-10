Con horario confirmado, habló el DT de San Martín (SJ): "Pienso en ganar, no en la ventaja"

Este domingo a las 18, Gimnasia y Tiro jugará frente a San Martín de San Juan en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez de dicha ciudad.

Con la ventaja deportiva por terminar segundo de la zona "A" de la Primera Nacional, habló con RumboAlAscenso el técnico "Verdinegro", Raúl Antuña, dijo que "Gimnasia es un equipo que logró merecidamente su clasificación al reducido y es para resaltar porque es un equipo que ascendió hace un año y respondió a las exigencias".

Por otra parte, mencionó que "no vamos a cambiar, vamos a tratar de mantener lo que veníamos haciendo" y agregó que "la idea no es conformarnos con la ventaja deportiva, no pienso en esto último, pienso en ganar el partido".

En referencia al Reducido, destacó que "es un torneo nuevo, se juegan cosas diferentes y con muchas responsabilidades, hay que estar muy fuerte anímicamente". Además, sostuvo que "no hay que tener errores".

Asimismo, el director técnico es exjugador y extécnico del "Albo", y sobre ese tema dijo que "estoy agradecido a la gente de Gimnasia y Tiro por todas las posibilidades que me dieron, gracias al apoyo y uno siempre se acuerda de la gente".