El Gobierno fijó la fecha para que las recetas médicas sean electrónicas: Qué provincias adhirieron

Solo 11 de las 24 provincias adhirieron a la exclusividad de la receta electrónica, por lo que los cambios no se implementarán de forma homogénea.

A partir del 1 de enero de 2025, miles de profesionales médicos se verán obligados a despedirse del clásico recetario de papel y deberán pasar de manera obligatoria a la receta médica electrónica. No obstante, los cambios no se implementarán de forma homogénea, ya que no todas las jurisdicciones adoptaron dicha medida.

Este martes, el Ministerio de Salud publicó en el Boletín Oficial la resolución sobre la Ley Nacional de Receta Electrónica, a la cual solo se adhirieron 11 jurisdicciones de las 24. Estas son: Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Tierra del Fuego, Tucumán.

Por su parte, la provincia y la ciudad de Buenos Aires, Chubut y La Rioja tienen sus propias normativas sobre la receta electrónica, mientras que Río Negro y Santa Fe tienen proyectos de ley en marcha. En las jurisdicciones restantes aún no se especificó cómo se implementarán los cambios.

La falta de homogeneidad en la implementación fue un tema de discusión en la reunión de este lunes del Consejo Federal de Salud (COFESA), un encuentro clave entre el titular de la cartera nacional, Mario Lugones, y los ministros de Salud provinciales. También se sumó Susana Azurmendi, subsecretaria de Vigilancia Epidemiológica, Información y Estadísticas de Salud desde Septiembre.

Ante la obligatoriedad en el uso de la receta electrónica, el planteó principal que surgió de parte de las provincias fue pedirle a Nación que tenga en cuenta las diferencias en el territorio, las cuales hacen que sea necesaria la convivencia entre el sistema nuevo y el viejo.

Los ministros provinciales afirmaron que un formato "mixto" sería indispensable en algunas zonas, particularmente las rurales y las que se encuentran alejadas de los centros urbanos.

Farmacias y la receta electrónica

Según Clarín, desde la Confederación Farmacéutica Argentina señalaron que "al día de hoy, las farmacias no están listas para cumplir con la decisión" e indicaron que "ninguna resolución obliga a todos los actores a dar toda la información", lo que marca que no todas las farmacias están en condiciones de vender todas las recetas.

"Si el Gobierno está dispuesto a facilitar eso, bienvenido sea. Hace tiempo venimos pidiendo poder ver todas las recetas. Pero para que esto se lleve adelante tenemos que ser convocados a discutir el tema y analizarlo juntos. Los que sabemos cómo funciona somos nosotros", manifestaron.

Actualmente, en el ReNaPDiS se inscribieron 173 plataformas, de las cuales 136 pasaron el trámite impuesto por el sistema, 81 fueron aprobadas y otras 55 se encuentran en trámite de adecuación para cumplir con los requisitos establecidos.

Concretamente, los "repositorios" son "plataformas que validan las recetas electrónicas emitidas por los profesionales de salud y permiten que estén disponibles para su dispensa en farmacias" a partir de protocolos específicos previamente establecidos. /Perfil