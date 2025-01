La familia del joven fallecido tras caer de un camión reclama justicia y apunta al conductor

A fines de noviembre del 2024, Alexis Cristian Brizuela de tan solo 23 años cayó de un camión en circunstancias dudosas, sobre Avenida Yrigoyen. Hoy su papá Pablo Fabián sigue buscando justica por su hijo y habló con los medios.

Pablo, padre de la victima a través de Todo Salta Noticias comentó cómo es su realidad actual luego de casi dos meses tras la muerte de su hijo pidiendo desesperadamente que se esclarezca la situación de una vez por todas ya que recibió represión hace algunas semanas atrás.

“Hubo un problema, hasta el día de hoy el fiscal y el juez no me dan respuesta, el camionero sigue libre como si nada, dicen que yo fui a buscarlo, pero la realidad es que me reprimieron en mi casa, tengo cuatro puntos en mi cabeza, me lastimaron y me pegaron apuñaladas”, indicó.

“Yo quiero Justicia por mi hijo, el ya no está con nosotros, quiero que el camionero y su hijo paguen por eso, él es responsable de todo, porque era su vehículo, le dicen “Canavides” y vive en Villa Lavalle", espetó el padre.

Pablo también, entre lagrimas, recordó cómo era su hijo: “En mi casa Alexis era un buen chico, desde el primer momento fue un chico especial para mí, me daba apoyo a mí, para sus hermanos, dormíamos en la misma habitación, fue el primer angelito que me mandó Dios, todos los días cuando llego a mi hogar siento que le falta algo".

"Yo solo quiero que paguen por la muerte de mi hijo”