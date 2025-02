Tras la salida de la Argentina de la OMS, Javier Milei analiza retirarse del Acuerdo de París

Luego de que el Gobierno anunciara este miércoles que la Argentina se retirará de la OMS, Javier Milei dijo en una entrevista a un medio francés que analiza salir del Acuerdo de París. Se trata del acuerdo internacional al que los países se comprometieron en 2015 para limitar las reducciones de gases efecto invernadero en pos de mantener una temperatura planetaria por debajo de los 2 grados.

Ante la pregunta del medio Le Point de si la Argentina podría salir del Acuerdo de París, Milei respondió: “Sí. Lo estoy considerando porque yo no adhiero a la agenda ambientalista. Para mí es un verdadero fraude. La cuestión del cambio climático, tal como está planteada, es incorrecta. Es decir, la cuestión del calentamiento global no tiene que ver con la presencia del ser humano. Es un problema del ciclo de temperaturas del planeta. Dentro de los conocimientos que tenemos, es el quinto ciclo de altas temperaturas que tiene. En los cuatro anteriores, el ser humano no estaba”.

En la misma línea, el Presidente manifestó que “eso está inspirado en lo que yo llamo el neomarxismo, o marxismo cultural, o posmarxismo, que es básicamente el pensamiento woke. No es ni más ni menos que una cuestión de esta línea del opresor y del oprimido, donde el opresor es el ser humano y el oprimido es el medio ambiente”.

Al respecto, Milei relacionó a las consignas woke con “una agenda absolutamente sangrienta y asesina, que es la del aborto”. Y agregó: “Por eso aplaudo fervientemente lo que hizo Trump de quitarles el financiamiento a los tantos artículos académicos sobre la cuestión del cambio climático. Esa fue la censura woke que he estado denunciando en el foro de Davos. Si vos no hablabas de cambio climático, a vos te etiquetaban de terraplanista o conspiracionista y a consecuencia de ello te tachan, te censuran, te silencian. Esa es la violencia y la censura woke”.

Para poder retirarse del Acuerdo de París, el Gobierno necesita que el Congreso derogue la Ley 27.270, ya que el artículo 76 de la Constitución Nacional prohíbe como principio general la delegación en materia legislativa, salvo aquellas vinculadas a emergencia pública o administración que son las dispuestas por la Ley de Bases.

Este miércoles fue una jornada de anuncios por parte del Ejecutivo, todos alineados políticamente con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. La más resonante fue la decisión de salir de la Organización Mundial de la Salud, pero luego se informó también que buscan modificar la Ley de Identidad de Género, para prohibir la hormonización en menores de 18 años. Los cambios en los artículos serán a través de un decreto que Milei firmará esta misma noche.

El Ejecutivo puede realizar estos cambios a través de un decreto porque no son asuntos penales, tributarios, electorales o sobre partidos políticos. Si lo fueran, el oficialismo sí debería llevar al Congreso su propuesta. (con información de TN)