Uno por uno: los organismos internacionales que Milei criticó y de los que Argentina podría alejarse

Por su filosofía libertaria, el presidente Javier Milei es muy crítico de los organismos internacionales y supranacionales, al considerar que forman parte de una élite que pretende controlar el accionar de la población, y así lo manifestó en varias oportunidades.

Si bien hasta el momento, no obstante, no había dado señales de querer retirarse de esos foros, esta semana dio un primer paso al anunciar que la Argentina iba a salir de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Alentado por la decisión de la flamante administración de Donald Trump en los Estados Unidos, que fue el primero en informar que abandonaba esa entidad, el mandatario argentino tomó el mismo camino.

Ahora, según confirmó el propio Milei durante una entrevista el diario francés Le Point, el próximo grupo del que sacará al país podría ser el Acuerdo de París, el cual busca reducir la emisión de gases de efecto invernadero a nivel global para combatir el cambio climático.

Luego, el viernes por la tarde, desde la Casa Rosada dejaron trascender que también existe la posibilidad de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas luego de que no hubiera representación en la última sesión del cuerpo en la que se trataron las violaciones a los derechos humanos en Congo. Aquí, siguió la misma metodología que adoptó Estados Unidos, que tampoco intervino.

El Presidente ratificó que está “considerando” apartarse de ese pacto, ya que no está de acuerdo con la agenda que promueve y, de hecho, considera “un verdadero fraude” los argumentos ambientalistas.

Sin embargo, el líder libertario siempre cuestionó duramente a todos los ámbitos internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco de la cual funciona la OMS.

“Yo ya había hecho un discurso que impactó a todo el mundo, en Davos. Nosotros señalamos que la ONU se separó de sus principios fundacionales y básicamente quiere construir un Gobierno supranacional. No puede ser que 87 personas tienen la potestad de manejar la vida de 8 mil millones de ciudadanos”, explicó durante una entrevista con la diva de la televisión Susana Giménez.

En esta misma línea, Milei critico en varias ocasiones a la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada actualmente por el uruguayo Luis Almagro, reelecto en el 2020 como su secretario general.

El Presidente fue especialmente crítico de su rol en agosto pasado, cuando lamentó que el cuerpo votara en contra de una resolución que buscaba condenar el fraude electoral del dictador Nicolás Maduro en Venezuela.

“Algunos imbéciles me acusaron de loco por ver comunismo en todos lados. Otros desde la corrección política decían que ya no existe más el comunismo y que soy un exagerado. En el fondo, hoy no solo se prueba que tengo razón en la agenda internacional que señalo, sino que además queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices, ya sea por ignorantes y/o por estúpidos”, escribió en su cuenta de X en aquel entonces.

Otro de los bloques regionales que estuvieron en la mira del Gobierno fue el Mercosur, del que incluso se insinuó con abandonar si no habilita el tratado de libro comercio con los Estados Unidos que la actual gestión está negociando con la Casa Blanca.

A los pocos meses de haber asumido, Milei adujo “problemas de agenda” y no asistió a la reunión del organismo que se hizo en julio del 2024 en Paraguay, pero sí se presentó a la siguiente, en Uruguay, cuando la Argentina recibió la Presidencia Pro Tempore del grupo.

Sin embargo, en ese encuentro brindó un discurso en el que sostuvo que la entidad “nació con la idea de profundizar los lazos comerciales, pero terminó convirtiéndose en una prisión que no permite que sus países miembros puedan aprovechar ni sus ventajas comparativas, ni su potencial exportador”.

“Todo lo que sea para romper me encanta”, le enfatizó a su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, cuando el mandatario vecino le pasó el control del Mercosur y lo instó a flexibilizar las reglas internas, algo que también buscó hacer durante su gestión el dirigente charrúa.

A pesar de que se analizó la posibilidad de alejarse de este mercado común, la administración libertaria no tiene en mente hacerlo en el corto plazo e, incluso, presiona para que se firme el acuerdo comercial con la Unión Europea.

Por el contrario, con lo que no tuvo conflictos es con la integración de la Argentina al Grupo de los 20 (G20), de la que participó activamente, como así también aceptó la invitación de su amiga Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, a la última cumbre del Grupo de los 7 (G7), que se llevó adelante en ese país.

Incluso, el mandatario nacional tiene la intención de formar en los próximos años una Liga de Naciones Conservadoras con distintos Estados gobernados por partidos de derecha o afines a su ideología, como Estados Unidos, Israel, Bulgaria y El Salvador.