Caputo busca seducir al campo con tasas en pesos y dólar barato, pero que dicen los productores

Mientras el gobierno necesita acelerar la liquidación de divisas, el sector agropecuario se mantiene reticente a vender los 39 millones de toneladas almacenadas en silobolsas. La promesa de una renta financiera mediante el "carry trade" genera escepticismo y pone en duda la estrategia oficial.

Un llamado que no convenció

En una reunión con el Consejo Agroindustrial Argentino, el director de ARCA (ex AFIP), Juan Pazo, instó a los productores a vender su stock y aprovechar las altas tasas en pesos. Sin embargo, su sugerencia de volcarse a la bicicleta financiera no fue bien recibida en un sector que prioriza la seguridad ante la volatilidad cambiaria.

El comentario reavivó las dudas sobre la sostenibilidad del nuevo esquema de devaluación controlada del 1% mensual y su compatibilidad con un escenario global inestable, agravado por la incertidumbre en Estados Unidos ante el posible regreso de Donald Trump.

El temor a un "efecto boomerang"

La resistencia del agro pone en jaque el objetivo del ministro de Economía, Luis Caputo, de sumar dólares antes de la cosecha gruesa de mayo. Si el campo sigue reteniendo granos, la estrategia de incentivar la liquidación con tasas atractivas podría fracasar y generar un "efecto boomerang" en la macroeconomía.

El exministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, criticó duramente la postura oficial: "Menos mal que había que recuperar la cultura del trabajo. Cree que el mundo es la timba financiera", disparó, apuntando no solo contra Pazo, sino también contra Caputo.

Un escenario de márgenes ajustados

Desde el sector agropecuario argumentan que la realidad productiva es muy distinta a la que plantea el gobierno. Con costos en dólares para la próxima campaña y márgenes de rentabilidad negativos, vender ahora no parece ser la mejor opción.

También pesa la cautela ante recientes defaults en el sector, como los de Los Grobo y Agrofina, que llevaron al gobierno a advertir que no habrá salvatajes. En ese contexto, muchos productores ven riesgoso colocar su capital en instrumentos financieros.

Un stock clave para el Banco Central

Según estimaciones del INTA, los productores tienen almacenadas 39 millones de toneladas de granos: 18 millones de soja, 9 millones de maíz y 12 millones de trigo. Si se liquidara una parte significativa de ese stock, el Banco Central podría sumar hasta USD 5.500 millones en reservas, lo que aliviaría la presión cambiaria.

Sin embargo, hasta ahora la respuesta del agro ha sido tíbia. Aunque hubo un leve repunte en las ventas, los volúmenes operados en soja, maíz y trigo no superan los registros de enero, antes de la reducción de retenciones.

Dudas sobre el futuro

El precio internacional de la soja pasó de USD 360 a USD 388 por tonelada en Chicago, lo que podría jugar a favor de la estrategia oficial. No obstante, los productores han demostrado que prefieren esperar antes que liquidar bajo presión.

Mientras el gobierno insiste en que el "carry trade" es una alternativa rentable, el campo sigue apostando a una estrategia conservadora. La pregunta sigue abierta: ¿logrará Caputo convencer al agro o se enfrentará a una nueva pulseada con el principal sector generador de divisas del país?