Se viene un nuevo aumento en taxis y remises

Gobierno04/12/2025
TAXIS

Desde la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta informaron que se inició el proceso de readecuación tarifaria para taxis y remises en la ciudad de Salta. Esto se solicitó por parte de los sectores del transporte impropio, debido al contexto económico actual.

Ante la solicitud, se pondrá a disposición un documento de consulta, donde podrán participar todos los vecinos de la ciudad de Salta, instituciones y organizaciones interesadas.

Los interesados podrán acercarse a las oficinas de la AMT, ubicadas en calle Santiago del Estero N°2245, 4to piso, oficina 28, en el horario de  8 a 14, desde el 9 al 15 de diciembre. 

Durante este periodo de tiempo, se recibirán las observaciones, opiniones y comentarios pertinentes sobre el tema. Estos podrán ser presentados en la mesa de entrada del organismo de transporte.

