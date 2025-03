¿Cómo será la reforma migratoria anunciada por Javier Milei?

El presidente Javier Milei dio inicio al periodo 143 de sesiones ordinarias del Congreso con una serie de anuncios clave, entre los cuales destacó la reforma migratoria que busca modificar el régimen migratorio del país. En su mensaje inaugural ante la Asamblea Legislativa, Milei destacó la necesidad de endurecer las condiciones para aquellos extranjeros que se encuentren en el país de manera transitoria o temporaria, y dejó en claro que los inmigrantes deberán pagar por los servicios que utilicen.

"Nuestra Nación ha sido generosa con los inmigrantes. Pero otra cosa distinta es ser tomado de tontos por nuestros vecinos, o ser un centro beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos. Queremos que aquellos extranjeros que estén de forma transitoria o temporaria en nuestro país tengan que pagar los servicios que utilizan", expresó el presidente frente a los legisladores.

Milei también reiteró su postura respecto a las universidades, sugiriendo que estas deberían tener la facultad de cobrar aranceles a quienes no sean residentes permanentes del país.

La reforma migratoria, que se encuentra en proceso de elaboración por parte del Ejecutivo, se perfila como una de las reformas más ambiciosas de su gestión. El vocero presidencial, Manuel Adorni, ya había adelantado semanas atrás que el Gobierno impulsaría modificaciones en el régimen migratorio para fortalecer el control sobre la inmigración irregular y reforzar las condiciones de deportación para los extranjeros que cometan delitos en el país.

"Los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse en sus casas del otro lado de la frontera, y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional", había afirmado Adorni en una conferencia en la Casa Rosada.

En su discurso ante el Congreso, el presidente Milei defendió la necesidad de esta reforma, señalando que "es lo que hace cualquier país que se hace valer". Asimismo, justificó la propuesta indicando que, a lo largo del último siglo, se ha vuelto costumbre la falta de respeto hacia el sistema de impuestos de los ciudadanos argentinos.

La reforma migratoria, que comenzó a ser elaborada por el Ejecutivo durante el segundo semestre de 2024, también busca simplificar el proceso de deportación para aquellos extranjeros involucrados en actividades delictivas. Con esta medida, el Gobierno espera dar una señal de firmeza en el control de la inmigración y el respeto por las leyes nacionales.

Con este anuncio, el presidente Milei pone en marcha una de las reformas más controversiales de su mandato, que promete generar un amplio debate en el Congreso y en la sociedad sobre la inmigración y sus implicancias en el desarrollo del país.

Los puntos centrales de la nueva reforma migratoriaEl Ejecutivo pretende que el residente argentino se ubique por encima del no residente en diferentes aspectos, como la educación y la salud. En ese sentido, el proyecto que será enviado al Congreso se destacan estas modificaciones:

Las universidades nacionales estarán autorizadas a cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes.

Terminará la atención médica gratuita en los hospitales públicos para extranjeros, tal como funciona hasta ahora. El Gobierno intenta combatir lo que se conoce como tour sanitario.

Se incorporarán nuevos delitos como causas para impedir el ingreso de un inmigrante al país o bien, justificativos para su expulsión. Milei pretende que los delincuentes no entren al país, y que los que están en Argentina se vayan, si es que no son residentes.