Murieron 6 personas en accidentes de tránsito este fin de semana en Salta

Seis personas perdieron la vida en cinco siniestros viales registrados en distintos puntos de la provincia durante el último fin de semana. Con estos casos, ya suman 12 las víctimas fatales en lo que va de diciembre y 129 en el acumulado anual.

El primer hecho ocurrió el viernes sobre la Ruta 51, en la intersección con la Ruta 24, camino a Colón. Allí, una motocicleta colisionó contra una camioneta y el conductor del rodado menor, un joven de 25 años, falleció en el lugar a causa del impacto.

El sábado se concentró la mayor cantidad de tragedias. Al mediodía, en la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1200, el conductor de una camioneta murió tras chocar de frente contra un camión que circulaba en sentido contrario. Producto del violento impacto, el vehículo volcó y la víctima quedó atrapada en la cabina, siendo hallada sin vida por el personal de salud.

Horas más tarde, alrededor de las 14, se registró otro siniestro fatal sobre la Ruta Provincial 5, en cercanías de Luis Burela, en Anta. Un motociclista de 40 años perdió la vida tras colisionar contra un camión. En tanto, cerca de las 22, un nuevo choque entre dos vehículos sobre la Ruta Nacional 34 se cobró la vida de una persona mayor de edad.

La seguidilla de hechos continuó en la madrugada del lunes, cerca de las 2, nuevamente sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1200. En ese lugar, un automóvil y una motocicleta protagonizaron un siniestro que terminó con ambos conductores fallecidos.

Desde la Policía de Salta advirtieron que en la mayoría de los casos estuvieron involucrados motovehículos y que se investigan las mecánicas de cada hecho.





