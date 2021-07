Plus médico: Un proyecto en la Legislatura propone que ya no se cobren

Por estos días se instaló un tema de análisis en Salta vinculado al cobro del “plus” por parte de médicos, cuestión que se abordó en una reunión ampliada de la Comisión de Salud y Niñez del Concejo Deliberante quienes recibieron a representantes del Círculo Médico de Salta, del IPS, de la Superintendencia de Servicios de Salud y de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, quienes aportaron los padrones, las condiciones para el cobro de arancel diferencial, la importancia de solicitar factura y otros puntos.

Tras esa reunión, resonó el derecho y el pedido a los pacientes que exigan factura a médicos del Padrón A que cobran plus, como así que denuncien cuando éstos no se las dan, para que no siga teniendo lugar dicha irregularidad.

Ahora, a esta cuestión se dio a conocer que se presentó meses atrás un proyecto en la Legislatura por parte del diputado Manuel Santiago Godoy para que los profesionales no cobren el plus, pero no logró que se debatiera en el recinto.

“El Concejo dio un paso interesantísimo, visibilizando la situación de los afiliados que pagan plus”, manifestó Godoy en diálogo con el programa Modo Profesional de FM Profesional donde recalcó que su proyecto “consiste en prohibir el plus” directamente.

Si bien su iniciativa por ahora alcanza a la obra del IPS, Godoy consideró que podría debatirse la situación de las demás prestadores para conocer su realidad y se pueda avanzar en alguna cuestión al respecto. También rescató que “el IPS es de las pocas obras sociales que, en vez de pagar en 90 días, demora 60 si sos una médica y presentaste tus consultas, tus órdenes”.

Dicho esto recalcó que planteó una ley que prohíba el plus pero podemos hacer varias variantes, hacer una atención a-b-c-d o por plan, especializaciones, con un orden diferente”. También rescató que debe hacer controles al cobro del plus o que se notifique previamente a los pacientes en los consultorios.

“He visto en consultorios cuando las secretarias van a cobrar a gente humilde y le piden $1500 para un plus, debería haber un poco más de control, sino la salud es carísima”, consideró el diputado.