El Banco Central se prepara para comprar dólares a 1000 pesos

El Banco Central se prepara para comprar dólares a $1000. Mientras el Gobierno celebra la baja del tipo de cambio oficial, el organismo que conduce Santiago Bausili oficializó la presentación de su bid en el mercado financiero para comprar divisas estadounidenses a esa cotización.

Así lo reflejaron operadores del mercado financiero, que observaron la posición de compra del BCRA, que refuerza el mensaje del equipo económico de que recién comprará reservas cuando el tipo de cambio oficial mayorista esté en el piso de la banda.

“El BCRA ya puso el bid en 1000", consignó hoy el economista Gabriel Caamaño, director de Outlier, en su cuenta de X (ex-Twitter). Según precisaron quienes operan en el mercado financiero, fue una orden por hasta US$500 millones.

De esta manera, la autoridad monetaria establece formalmente lo que tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, enfatizaron en las últimas jornadas, tras la apertura del cepo: el BCRA no realizará compras de reservas mientras el tipo de cambio se encuentre dentro de la banda de flotación (entre $1000 y $1400) y la intención oficial es que la cotización se desplome hacia el piso de ese esquema.

“Van a buscar forzar esa baja”, opina un analista financiero al describir los planes de corto plazo del equipo económico en el manejo de variables como las tasas de interés o la apertura del cepo con condiciones para el acceso a instrumentos financieros para fondos del exterior.

En el corto plazo, las cotizaciones en el mercado local le sonríen al Gobierno. En la primera rueda de la semana, el tipo de cambio oficial cae 5% y opera en $1080 (un valor similar al del día anterior a la apertura del cepo), mientras que el dólar MEP se negocia a $1093 (cae 6%) y el contado con liquidación o CCL se ubica en $1102.

“El Gobierno quiere tener el dólar a $1000 y está haciendo todo para eso. Es cierto que no intervienen en el mercado y no compran dentro de la banda, pero eso no significa que no jueguen fuerte para propiciarlo”, consigna Caamaño.

“Ellos ponen altas tasa de interés, endurecen mucho las condiciones monetarias y demás cuestiones que no son un fundamental de la economía. Una secuencia de liberación del cepo donde se prioriza a los no residentes por sobre las personas jurídicas residentes (empresas) o una baja temporaria de las retenciones no son fundamentals“, dice el economista, y agrega: ”Son decisiones de política económica porque querés el dólar en el piso de la banda, y se toman decisiones de política económica para tener razón”.

Mientras tanto, la baja en la cotización del dólar oficial y los tipos de cambio libres fue celebrada por el ministro Luis Caputo. "Habría que esperar una catarata de colegas y periodistas pidiendo disculpas por decirle a la gente que habíamos devaluado, pero seguramente no va a suceder", escribió en un mensaje en su cuenta de X (ex-Twitter), mientras destacaba la caída a $1065 del dólar a comienzos de la rueda.

El actual esquema cambiario se introdujo tras la firma del acuerdo con el FMI, que implicó el fin del ajuste mensual del 1% (crawling peg). Desde el lunes 14, se estableció una banda de no intervención para el BCRA de entre $1000 y $1400. Es decir, el organismo no comprará o venderá divisas mientras el dólar oficial que se ubique dentro de esa zona.

A su vez, se definió un esquema de ajuste para esta banda: el techo sube diariamente a un ritmo del 1% mensual, mientras que el piso baja a esa misma velocidad.

“La liberalización del cepo a personas humanas y esta normalización del mercado es algo que se celebra, y es una jugada audaz. Hay señales bien claras de que el Gobierno recién va a comprar en $1000 y otras señales que llevan a pensar que eso se va a cumplir”, agrega Milagros Gismondi, economista en Cohen, al analizar el “balizamiento” que el equipo económico diagramó para conducir la baja del dólar.

“En el corto plazo, vamos a ver esa dinámica, y no solo para inversores profundos o sofisticados, sino para un minorista, que ve que un plazo fijo rinde a una tasa alta y espera que el dólar no suba, entonces se queda en pesos”, dice la analista.

De todas maneras, ese esquema introduce nuevos interrogantes por su sostenibilidad de mediano plazo y abre cuestionamientos por su efecto sobre diferentes actividades económicas. “El tema es la confianza. En lo inmediato, se puede mantener en el piso. Los riesgos pueden ser una mala noticia electoral, una encuesta adversa o el mundo. Está todo balizado para que el dólar vaya al piso, pero los riesgos siempre están”, concluye Gismondi. /La Nación