¡Tembló Salta también! Tres sismos sacudieron la provincia en menos de 24 horas

Un fuerte sismo activó una alerta de tsunami en el sur de Chile y el sur del país. La provincia de Salta no se quedó atrás y registró tres movimientos sísmicos en la jornada de hoy.

Los movimientos teluricos fueron en San Antonio de los Cobres entre el jueves y el viernes, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

Distintas regiones del país también evidenciaron movimientos, primero fue Ushuaia, y ahora el norte argentino que mostró su propia actividad. Aunque no existe relación directa entre estos fenómenos, reflejan la inestabilidad sísmica de la región andina y la importancia de estar informados y preparados.

El primer sismo ocurrió el jueves 1 de mayo a las 7:24 a.m., con una magnitud de 4.1 y una profundidad de 207 km, al sur de Catúa. El segundo se registró este viernes 2 de mayo a las 4:22 a.m., con magnitud 3.3 y epicentro a 48 km al noreste de Tolar Grande. El más reciente fue este mismo viernes a las 15:58, con magnitud 3.5 y profundidad de 191 km. Aunque no se reportaron daños ni heridos, los eventos fueron percibidos por vecinos del oeste provincial y encendieron las alertas.

Ante este tipo de situaciones, tené en cuenta las siguientes recomendaciones:

Protegerse debajo de una mesa firme o al lado de una pared estructural.

Alejarse de ventanas, espejos, estanterías y objetos que puedan caer.

No usar ascensores ni escaleras durante el sismo.

Si estás en la calle, mantenerse alejado de postes, cables, árboles y construcciones.

Evitar encender fósforos o aparatos eléctricos si se sospecha una pérdida de gas.

Mantenerse informado y prepararse ante posibles réplicas.

Salta es una provincia ubicada en una zona de actividad sísmica. Estar informados y preparados puede marcar la diferencia ante un evento mayor.