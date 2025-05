Se viene una subasta de autos y motos: ¿qué podrás comprar?

La Municipalidad de Salta confirmó que el próximo 14 de mayo a las 11:00, en el Teatro Municipal (Av. Paraguay 1240), se llevará a cabo una subasta administrativa de automóviles y motocicletas abandonados en depósitos municipales y bajo custodia de la Policía Vial. La subasta estará a cargo del martillero público Ricardo Daniel Yarade, designado por la Procuración General.

Los vehículos, que no fueron reclamados por sus propietarios pese a haber sido intimados mediante publicaciones en medios locales y en el Boletín Oficial, no son aptos para circular por la vía pública. Según lo dispuesto en la Resolución N.º 069/2025, no contarán con documentación válida para inscripción o reinscripción registral, por lo que no podrán regularizarse para su uso convencional.

Esta medida responde a lo establecido en las Ordenanzas N.º 14.279, 16.196 y 16.300, que habilitan a la Municipalidad a disponer de los bienes muebles registrables que hayan sido abandonados por más de un año y medio. La finalidad es preservar el ambiente y la salud pública, ya que muchos de estos vehículos, al permanecer inactivos, representan un riesgo sanitario y ambiental.

Desde el municipio se destacó que los costos generados por el acarreo, mantenimiento y custodia de estos vehículos afectan directamente a las arcas públicas, por lo que la subasta permitirá recuperar parte de esos recursos y liberar espacio en los predios utilizados como depósitos.

Los vehículos que saldrán a remate están detallados en los Anexos I y II del expediente administrativo correspondiente. Ninguno de los vehículos es apto para circular.