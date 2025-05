"Va a ir presa": Verónica Ojeda cruzó a Agustina Cosachov tras su declaración por la muerte de Diego Maradona

Verónica Ojeda, expareja de Diego Maradona, expresó este sábado su firme convicción de que la psiquiatra Agustina Cosachov es una de las principales responsables de la muerte del astro futbolístico, exigiendo públicamente su encarcelamiento.

Sus contundentes declaraciones se produjeron tras la sorpresiva declaración de Cosachov en la reciente audiencia del juicio, donde detalló el tratamiento que Maradona recibía por depresión y alcoholismo, además de brindar información sobre la cirugía por hematoma subdural.

Durante su testimonio, la médica se quebró en llanto en dos ocasiones, insistiendo en que sus acciones estuvieron guiadas por lo que consideró "lo mejor para el paciente".

Sin embargo, en diálogo radial, Ojeda desestimó por completo la versión de la psiquiatra y cuestionó su comportamiento en el tribunal. "La verdad que yo no le creí absolutamente nada, ni lo que hizo, que lloró desconsoladamente", afirmó con vehemencia.

Ojeda recordó los audios y chats en los que Cosachov la difamaba, así como a Maradona y a su familia. "Escuchamos los audios, los chats donde decía: ‘Verónica quiere llevarlo a otra clínica, hay que pararla sea como sea’. También insultándome de la manera que me insultaba, a Diego, a las chicas, a toda la familia. Ahora, Cosachov se hace la víctima. A mí no me movió absolutamente nada", sentenció.

Ante la pregunta sobre la posibilidad de una condena a prisión para Cosachov, Ojeda fue categórica, señalando que la psiquiatra era una de las médicas de cabecera junto al neurocirujano Leopoldo Luque. "Es que va a ir presa. Tiene que ir presa. Tenemos muchísimos audios, muchísima información donde ellos están diciendo: ‘Vamos a hacer esto. ¿Qué pasa si se muere? ¿Cómo vamos a hacer nosotros?’", reveló.

Además, enfatizó el contenido de un chat entre Carlos Díaz y Cosachov donde se mencionaba: "Si nos sale bien, vamos a ser semidioses y, si no, vamos a ir presos", como una prueba contundente.

Para Verónica Ojeda, "tienen que ir presos todos los que están involucrados, principalmente ellos, que eran de cabecera y que estaban siempre con Diego en el primer momento".