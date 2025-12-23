A 18 meses de la desaparición de Loan, esperan una declaración clave

Una nueva declaración podría resultar determinante en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que permanece desaparecido desde junio de 2024. Se trata del testimonio de María Regina Escobar, esposa de Jorge Luciano Bertón, quien declarará este martes ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, en la provincia de Corrientes.

Según informaron fuentes del caso a la AgenciaNoticiasArgentinas, la mujer deberá presentarse a partir de las 7.30 h. Escobar es nuera de María Victoria Caillava, una de las detenidas por la presunta sustracción y ocultamiento del menor.

La testigo había sido citada para declarar el jueves 18 de diciembre, pero la audiencia fue suspendida debido a que “estaba en el campo” y “se atrasó”. Tras ello, personal de la División Unidad Operativa Federal Goya la notificó formalmente en su domicilio, ubicado en la localidad de 9 de Julio, departamento San Roque, para que concurra media hora antes del inicio de la audiencia. En el escrito se advierte que fue “apercibida de ser conducida por la fuerza pública en caso de incomparencia injustificada”, en el marco del artículo 154 del Código Procesal Penal de la Nación.

“Escobar fue quien le comentó por primera vez sobre la desaparición del damnificado, a través de un estado de WhatsApp de una vecina”

La citación fue solicitada por los querellantes, quienes indicaron que Bertón habría manifestado que “Escobar fue quien le comentó por primera vez sobre la desaparición del damnificado, a través de un estado de WhatsApp de una vecina”. Además, señalaron que ambos se encontraban juntos el jueves 13 de junio, día en que Loan fue visto por última vez.

En ese sentido, el documento agrega que la mujer acompañó a su esposo al campo “La Florida” durante la mañana, de 8 a 12, y luego por la tarde desde las 16.30 hasta las 20.30 o 21, y que incluso participó en el traslado de animales, una circunstancia que podría confirmar o refutar en su declaración.

En paralelo, la causa avanza hacia el juicio oral. El próximo 27 de febrero de 2026, a las 9.30, se llevará a cabo la primera audiencia preliminar, destinada a la presentación de planteos de las defensas y a la definición de pruebas y testigos. El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió acumular dos expedientes, por lo que serán 17 los acusados que llegarán a juicio.

Siete de ellos están imputados por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, entre ellos Laudelina Peña, María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel. Los otros diez acusados enfrentan cargos por delitos vinculados a la manipulación de testimonios, el entorpecimiento de la investigación y la defraudación a la administración pública.