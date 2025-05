Jorge Rial lanzó una insólita versión sobre Javier Milei: “Salió corriendo desnudo por el jardín de Olivos”

El periodista Jorge Rial volvió a quedar en el centro de la escena este lunes al relatar en su programa de Radio 10 una controvertida versión sobre el presidente Javier Milei, a quien acusó de haber protagonizado un episodio escandaloso en la residencia de Olivos.

Según dijo al aire, Milei habría sufrido un brote y corrido desnudo por el jardín, gritando “me quemo, me quemo”. Rial aseguró que el mandatario cuenta con un equipo médico preparado no para emergencias comunes, sino para “cuidar que no tenga ningún brote”.

“Salió corriendo en bolas por el jardín al grito de ‘me quemo, me quemo’”, lanzó Rial, lo que generó asombro y risas en el estudio.

Ante la advertencia de su colega Gustavo Sylvestre, quien le señaló que Milei podría enojarse por la difusión de esa versión, Rial respondió sin filtro: “Me chupa”.