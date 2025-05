A 4 meses de la desaparición de Rosmery Aramayo, marcharon pidiendo justicia

En Salvador Mazza se llevó adelante una marcha por la verdad y la justicia a casi cuatro meses de la desaparición de Rosmery Aramayo Torres.

Familiares y amigos partieron del local donde trabajaba Rosmery en B° Ferroviario, para llevar adelante esta marcha exigiendo su aparición, la cual finalizó en la Comisaría 1ra frente a la sede política del entonces candidato a concejal Cristian Ledezma, quien se desempeña como defensor de la única persona detenida en la causa.

Según informa el medio Norte Noticias Salta, la madre de Rosmery, Alejandra Aramayo y su hija Kimberly manifestaron sus criticas al defensor y pidieron a la justicia que se haga cargo.

“Que aparezca viva, porque viva se la llevo él, viva la quiero a mi madre, la estamos esperando y la vamos a seguir esperando”.

Mencionaron también que el abogado defensor estaría alegando que de no haber cuerpo no hay delito, a lo que respondieron: “Viva la quiero a mi madre si dicen que no le hicieron nada (…) no es que sin cuerpo no hay delito, sin cuerpo si hay delito”.

La tristeza, el grito desesperado y el pedido de justicia marcaron una marcha llena de dolor y lucha. “¿Dónde está Rosmery? ¿dónde está mi hija? Señores autoridades, si existe justicia pido ser escuchada” finalizó Alejandra.