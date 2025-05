Milei embistió contra el PRO en el cierre de campaña de Adorni: "Fracasados que pelean el cuarto lugar"

El presidente Javier Milei aseguró esta noche que el PRO está compuesto por "fracasados que están peleando el cuarto lugar" en las elecciones del próximo domingo en la ciudad de Buenos Aires, a la vez que definió al postulante del peronismo, Leandro Santoro, como "Sanvaca", porque, dijo, "siempre vivió de la teta del Estado".

"Tenemos que elegir si queremos seguir abrazándonos al cambio de la libertad y prosperidad o al pasado, el modelo del partido del Estado que hizo ricos a los políticos", arengó Milei ante una multitud que acompañó el acto de cierre de campaña del oficialismo, en el barrio porteño de Recoleta.

El jefe de Estado remarcó además que "el verdadero ajuste es cuando se expande el Estado" y que "cuando uno ahoga al Estado, ese es devolverle el dinero a los argentinos de bien que se lo ganan laburando".

"Me causa gracia cuando los dos representantes del partido del Estado dicen que no quieren ajustar y desprecian la motosierra, porque lo que quieren es que el ajuste caiga sobre ellos", sostuvo en referencia al PRO y el PJ.

Y en un ataque directo al macrismo, Milei renovó sus críticas al PRO, al que calificó como "la mierda del partido del Estado".

"Es una verdadera alegría volver ante las almas libres, las que no se dejaron doblegar por el partido del Estado. Del mismo modo que cerramos el primer acto cuando arrancamos con nuestra épica en Plaza Holanda, hoy recitamos la definición de liberalismo de nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad, Alberto Benegas Lynch hijo, que dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad", expresó el mandatario.

Y continuó: "Pensar que decían que no íbamos a formar partido, que no íbamos a poder pasar las PASO y terminamos siendo la tercera fuerza. Frente al mal, no hay que arrugar y hay que combatirlo con más fuerza y eso es lo que estamos haciendo".

Previamente, el candidato a legislador por La Libertad Avanza, Manuel Adorni, sostuvo que "nos dijeron que era imposible bajar la inflación, lo hicimos en tiempo récord; nos dijeron que era imposible terminar con los piquetes y lo hicimos; nos decian fenónemo barrial y terminamos siendo mundial. ¿Saben qué? Hoy todos esos están nerviosos porque si seguimos avanzando, no vuelven nunca más".

Y continuó: "Estamos haciendo una Argentina donde se respeta la vida, la libertad y donde los delincuentes van presos. Que quede bien en claro, esto va para los kirchneristas de malos modales y de buenos modales. Entiéndanlo, aumentar impuestos, gastar en pauta oficial y agrandar el Estado es un robo".

"Por eso lo del domingo es clave: el modelo de Milei tiene que llegar a la Ciudad como a cada rincón de la Argentina", reforzó el vocero presidencial.