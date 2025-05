La China atacó a Yanina Latorre por chat: La conductora mostró todo y expuso lo peor de la actriz

Ni bien comenzó Sálvese quien pueda (América TV), la conductora Yanina Latorre contó que se estaba peleando con la China Suárez por chat.

"Me dijo boluda, cornuda, mala periodista. Nos estamos matando ahora", les reveló a los panelistas. "Me manda fotos mías llorando cuando fui cornuda. Es mala. A la China le entró la bala. El fin de semana la mataron en redes", continuó la rubia.

"No me burlo de vos. Cuento data. Vos te burlaste de (Eugenia) Tobal, de Wanda (Nara), de Pampita. Fui cornuda, pero yo no me gar... a casados. Yo fui víctima, en cambio, vos sos victimaria de las minas. Te burlás de mí que soy cornuda. Yo prefiero ser cornuda y no romper familias", siguió enojada.

Y disparó filosa: "Vos sos tan hija de pu... que el sábado, en Estambul, a tus tres pibes les pusiste la camiseta de Icardi y dos nenas, de nueve y ocho años, que se merecían estar en esa final con el padre, vieron todo llorando. Tengo el ceritficado médico. Llegó la ambulancia, crisis de nervios. Las nenas no fueron ni el lunes ni el martes al colegio, porque tienen vergüenza de los Tik Toks viralizados del padre festejando con vos y tus tres pibes con la camiseta de Icardi". Luego, Yanina se refirió a la revinculación del futbolista con sus hijas. "Ayer, (la doctora) Matera, en la conversación que tuvieron las nenas con Icardi le aconsejaron a Mauro que no subiera más imágenes con sus hijos. ¿Qué hiciste vos, China? Que sos mala. Y meteme cuarenta juicios, porque por decir que alguien es mala no te pueden hacer nada. Hoy a la mañana, Icardi no subió nada. Y vos subiste una foto de Icardi nadando con tus tres pibes". Más adelante, la actriz subió a sus historias de Instagram una captura de una parte del chat con Yanina y expresó: "Ya me siento más liviana. A veces dejar de callarse, es necesario". Y agregó: "Pero Yani... si vas a subir, subí lo que no te conviene también".