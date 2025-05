Violento choque entre dos automóviles dejó una casa destrozada en el macrocentro

Pasadas las 7.30 horas de este miércoles se registró un nuevo siniestro vial en la ciudad de Salta, en la zona macorcentro. Dos vehículos chocaron frontalmente y ambos terminaron impactando contra la vivienda ubicada en la esquina de calle 10 de Octubre y Ruíz de los Llanos.

Según se conoció en el VW circulaba un joven de 23 años mientras que el otro rodado habría estado guiado por una mujer con menores a bordo pero afortunadamente solo resultaron con golpes.

Tras el impacto, el frente de ambos vehículos quedó destrozado y rompieron la verja de la vivienda.

Desde el lugar, el padre del conductor del VW Gol contó "Es mi hijo, están todos bien, solo daños materiales me llamó y me dijo pasó lo peor, yo me imaginé otra cosa, me vine corriendo, vivo acá a la vuelta a 50 metros, fui a traer la documentación y recién se la entregué".

En tanto el conductor relató "Yo venía en el VW Gol, tenía que hacer unos asuntos y no me daban los tiempos y salí más apurado que lo habitual y ahí están los resultados, y bueno vamos a tener que dar explicaciones. Venía solo, sin pasajeros, nada. Tengo 23 años. Agradezco que solo fueron daños materiales".

Por su parte Luis, el propietario de la vivienda, dijo por Multivisión "Termino bastante mal, tendré que ver como hacer los arreglos, sentí un golpe, estaba por desayunar, hace 6 meses que vivo acá y es la primera que pasa. Salí a ver, pero estaban todos bien. Ya voy hablar con ellos" agregó que esta de cuidador de la vivienda de un familiar.

En tanto CNN Salta, desde el lugar conoció que el automóvil VW Gol sería secuestrado y se le retendrá la licencia de conducir al conductor por falta de seguro y RTV.