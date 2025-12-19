¡Armando viaje! ¿Cómo renovar el carnet de conducir en Salta y cuánto cuesta?

Con las vacaciones de verano cada vez más cerca, muchos salteños preparan sus autos para viajar por la provincia o el país buscando un merecido descanso y, para evitar multas, demoras en los controles viales que suelen aumentar durante la temporada, entre otros dolores de cabeza, resulta indispensable contar con la licencia de conducir vigente y al día antes de salir a la ruta.

¿Cómo hacer el trámite en la ciudad de Salta¡ Cabe recordar que la diligencia está digitalizado para facilitar la renovación rápida de la documentación y que los conductores puedan regularizar su situación de forma ágil y segura sin perder tiempo. ¿Cuáles son los pasos a seguir?

Los requisitos fundamentales para categorías no profesionales incluyen presentar el DNI vigente con domicilio en la capital, la última licencia original y el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) abonado. Además, es indispensable no figurar en el Registro de Deudores Alimentarios, un requisito obligatorio que se verifica online antes de iniciar la carga de documentación en la plataforma web municipal. Además, hay que ingresar con el usuario de Mi Argentina en el link de Seguridad Vial.

El proceso se inicia de manera virtual cargando los datos en la página oficial para recibir una confirmación por correo electrónico en un plazo de 24 horas habilitando al usuario a solicitar su turno. Una vez obtenido el horario, el conductor debe realizar la evaluación psicofísica en los centros médicos habilitados que funcionan en las sedes de calle Santa Fe, Paseo Libertad o el CIC de barrio Unión.

El día del turno se debe asistir con puntualidad al Centro Emisor de Licencias presentando el DNI original para completar la etapa administrativa y el registro de firma y fotografía. Tras superar las evaluaciones médicas, el conductor simplemente deberá abonar la tasa municipal en las cajas del lugar para retirar finalmente su licencia plástica quedando habilitado para transitar por todo el territorio argentino.

Finalmente, los conductores mayores de 65 años deben cumplir pasos adicionales que incluyen rendir obligatoriamente los exámenes de educación vial tanto en su instancia teórica como práctica. Estas pruebas pueden realizarse en el simulador municipal de calle Santa Fe o en las pistas habilitadas de avenida Artigas y del CIC Unión, asegurando que todos los conocimientos estén frescos antes de emprender el viaje familiar.

Ahora, ¿cuánto cuesta el trámite? Vale enfatizar que el costo de la Tasa municipal por Licencia de Conducir es de $11.513 por año, para mayores de 65 años es de $5.049 por año, mientras que el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) tiene un valor de $6800.

Controlar el vencimiento del carnet es clave para eludir retenciones del vehículo o problemas ante cualquier eventualidad que pueda surgir en el trayecto.