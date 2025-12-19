Salteño ayudó a unos motoqueros brasileros en pandemia y le regalaron una moto

Ayudar al prójimo siempre trae su recompensa, hay quien dice que si das algo de corazón te vuelve en abundancia y es lo que le ocurrió a un vecino de Embarcación, Alejandro Sánchez en estos días cuando un grupo de motoqueros de Brasil le regalaron una moto.

Todo ocurrió en marzo del 2020 cuando la pandemia azotaba el mundo y 6 motoqueros de Brasil, quedaron atrapados en Embarcacion, en lo que es un lugar de hospedaje llamado El Pilar, donde Alejandro, como encargado les prestó asistencia permanente para que ellos se sintieran cómodos y fue así que se forjó una amistad, que superó el COVID como así también los años y las fronteras.

Agradecidos profundamente, hace dos meses los motoqueros volvieron a pasar por Embarcación, visitaron a su amigo Alejandro y los sorprendieron al regalarle una moto 0km.

Según publica UVC canal 10, cuando se despedían le dijeron en broma que dejara esa moto viejita, en la cual se trasladaba de su casa al hotel, poco después llegó una moto nueva.