Hospital Del Milagro: Llegó por un dolor de panza y terminó pariendo a su bebé

Por Carolina Perez CentenoSociedad18/12/2025
Sorpresa se dieron en el hospital del Milagro cuando una mujer de 33 años llegó con un intenso dolor abdominal para recibir atención por guardia.
Al ser revisada, se dieron con que estaba en labor de parto y se activó un protocolo de emergencias. Es que el hospital no está preparado para estos casos, no dispone de servicios de obstetricia ni realiza este tipo de prácticas.
El pequeño llegó por parto natural, sin complicaciones y después fue trasladado al hospital Materno Infantil.
La intervención contó con la participación del equipo de enfermería, médicos de guardia y profesionales de distintas áreas, quienes actuaron conforme a su formación y a los protocolos vigentes, asegurando una respuesta sanitaria oportuna y segura.