El DJ callejero de Salta: Perdió al amor de su vida y la música lo ayuda a sanar el alma

Carlos Faustino Ale tiene 70 años y una historia que conmueve. Recorre las calles de la ciudad en su bicicleta cargada de parlantes comparte música a los vecinos y transeúntes. Su propósito va más allá del entretenimiento: para él, la música es una forma de sanar.

“La música me ha cambiado un montón"

“Mi señora me acompañó durante 65 años, a pesar de ser callejero. Ahora no quiero irme a mi casa, porque yo solo veo a mi señora”, cuenta con la voz entrecortada en el video que publicó el creador contenido Franco Ruiz (@fraannruiz). Desde que perdió al amor de su vida, se aferra al sonido para sobrellevar la ausencia. “La música me ha cambiado un montón", dice.

Con frases simples y profundas, resume lo que siente: “A cualquier ser humano la música lo hace feliz”. Su presencia se ha vuelto habitual en las calles de Salta, donde se apoda “el DJ callejero”. No pide nada a cambio, solo busca compartir algo que le da sentido a sus días.