Desapareció un juego de una plaza en zona Sur y todos creyeron se lo habían robado, ¿qué pasó?

Durante las últimas horas, surgió una noticia que generó mucha impotencia y que tenía que ver con el robo de un juego recién instalado en una plaza de B° Bancario, frente a la escuela María del Rosario de San Nicolás.

Con el correr de las horas se pudo conocer el destino del juego, que afortunadamente no fue robado sino retirado para su reparación.

Juan carlos Saracho, del centro vecinal habló con Canal 11 y contó que "Se rompió y entonces vino la policía, lo hicimos llevar, está ahí para que la municipalidad lo retire y lo haga arreglar. Fue por seguridad, por pedido mío. Me comunicaron de noche los vecinos, vine, lo miré y tomé la medida de llamar a la policía para que lo lleven. Hablé con la arquitecta de la municipalidad y me dijo que iba hablar con la empresa, esto tiene una semana, es una falla en el volante se rompió, no lo robaron".

Cabe destacar que el lugar supo ser un espacio verde al que le pusieron juegos de hierro en distintos momentos pero recientemente el municipio instaló juegos de plástico debido a la gran concurrencia los fines de semana como un punto de encuentro para las familias de la zona.

Roxana, una vecina contó más detalles. "Soy de la zona, vivo hace 32 años, no sabía que habían puesto juego, pero se juntan muchas personas y es muy a oscuras. No se ve mucho policía. Todos los días se juntan. Es insegura. Si vos vas para limache, al tanque, es peor".

Además insistió en la necesidad de más iluminación y presencia policial, sobre todo de noche.