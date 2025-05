Dólares del colchón: El Gobierno anunció una jugada audaz para sostener la reactivación

Mientras la inversión extranjera directa demora su arribo a la Argentina, el Gobierno lanzó un controversial mecanismo de amnistía destinado a incentivar a la gente a usar parte de los dólares atesorados en cajas de seguridad y otros refugios, con el fin de acelerar la monetización de la economía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, considera que si logra convencer a los ahorristas de usar parte el “canuto” para comprar autos, departamentos, electrodomésticos y otros bienes, así como también pagar viajes al exterior, el crecimiento económico se dinamizará a un ritmo más acelerado.

La actividad económica mostró síntomas de fatiga en marzo último, cuando experimentó un descenso respecto de febrero.

En el Gobierno creen que aún no es para alarmarse, pero coincide en que a la economía le hacen falta más incentivos para sostener un crecimiento del 6 % este año.

A esto se sumaron resoluciones de ARCA, el Banco Central y la UIF, que buscarán atenuar los pedidos de información sobre la adquisición de dólares. Además, se presentará un proyecto de ley para flexibilizar la Ley penal cambiaria y la Ley de Procedimiento Tributario, además de una simplificación en el impuesto a las Ganancias que haga más simple la presentación de declaraciones juradas por parte de empleados en relación de dependencia.

Asimismo, se elevaron los montos mínimos para depositar dólares sin justificar el origen por encima de los U$S 100.000.

Así, el banco no deberá hacer un reporte de operaciones sospechosas, y ARCA no iniciará una investigación penal tributaria, siempre que no se supere el nuevo monto.

Además, se flexibilizarían los informes que deben presentar registro automotores, contadores, escribanos y otros, que los montos exigidos deban superar por mucho a los actuales.

El Gobierno también eliminará el cruzamiento informático de transacciones importantes (CITI). (NA)