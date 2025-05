Encontraron un cuerpo calcinado en un descampado de Jujuy y temen que sea Tamara Fierro, la joven desaparecida

Fraile Pintado es un pueblo pequeño en el sur de Jujuy que vive, por estas horas, una gran conmoción: desde el sábado se busca allí a una joven de 29 años. Desde entonces los vecinos convocaron dos marchas que terminaron con incidentes y con la casa de uno de los sospechosos incendiada, a pesar de la custodia policial en ambos acontecimientos.

Este miércoles se encontraron restos óseos en un basural cerca del matadero del pueblo y están siendo cotejados para saber si pertenecen a la joven. El fiscal del caso instruyó que se detuviera a cinco sospechosos por la desaparición.

Para marcar en el mapa a Fraile Pintado hace falta irse poco más de 55 kilómetros al noreste de San Salvador de Jujuy, la capital provincial. Allí viven 17.400 personas, que desde este sábado están bajo total consternación por la desaparición de Tamara Fierro, una joven de 29 años, a quien se busca desde entonces incesantemente. La secuencia de acontecimientos relacionados al caso es frenética y comenzó el sábado por la mañana, cuando Fierro contactó por última vez a su familia.

Horas antes, en la tarde noche del viernes, salió de su casa rumbo a la de una amiga. Esa es la última certeza y desde entonces todo está siendo analizado. Una línea de investigación consigna que durante la madrugada del sábado Fierro habría asistido a una reunión, luego de la cual se habría ido a la casa de un hombre, en la calle Gurruchaga, en el norte del pueblo.

La familia de la joven radicó la denuncia por desaparición ante la Policía de Jujuy el domingo, luego de horas de no tener noticias de ella. Entonces se activó la pesquisa, que incluyó, desde un principio, el cotejo de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas. Una de las cosas que sustentan la línea de investigación mencionada se cimienta en que una cámara de seguridad captó a Fierro en su moto ingresando en la casa de ese hombre, ubicada en la calle Gurruchaga, a quien identificaron como Diego Castro. Esa moto fue trasladada, horas más tarde, hacia la casa de Fierro, aunque no fue ella, sino una persona no identificada aún.

Este lunes comenzaron los rastrillajes que agentes de la Policía de Jujuy y de Bomberos llevaron a cabo a lo largo y ancho del pueblo. A pocas cuadras -no más de diez- al norte de la calle Gurruchaga, en un basural aledaño al matadero municipal de Fraile Pintado, agentes del área de Criminalística y de la división canina de la Policía encontraron restos óseos calcinados. Desde entonces comenzaron los análisis y también los disturbios en el pueblo.

Luego de que se conociera ese hallazgo por parte de las autoridades los vecinos del pueblo comenzaron a manifestarse para pedir la aparición de Fierro. Pero cuando se difundió la información que confirmó que Fierro fue captada por un video entrando a la casa de Castro, los vecinos cambiaron el foco de la protesta y fueron desde la Comisaría Seccional 40 de Fraile Pintado hacia la casa de la calle Gurruchaga.

Mientras la casa de Castro era allanada y peritada por disposición del fiscal interviniente, José Alfredo Bianco, del Ministerio Público de la Acusación, los vecinos se dirigieron hasta allí para reclamar. Afuera de la casa, agentes de la Policía (Infantería y Caballería) custodiaron por horas las protestas e intentaron que no se dañara la vivienda, que finalmente fue incendiada este martes por los mismos vecinos. Dentro, las pericias habían dado negativo respecto de la posible presencia de Fierro, o de su cuerpo.

"Aparentemente Tamara estuvo en ese domicilio durante muchas horas y en ese interín, llegaron a ese domicilio y salían del mismo, numerosas personas que están siendo identificadas. Algunos de ellos, han sido demorados preventivamente y resolveremos su situación procesal dentro de las próximas 48 horas, tanto las de esas personas como la de las otras que tenemos demoradas y alojadas en la Seccional 24", declaró ante la prensa local el fiscal Bianco. En total son cinco detenidos: quien habitaba la casa, Castro, la dueña de la casa, una mujer y su hija. Respecto de la quinta persona detenida la fiscalía no brindó mayores detalles.

Y avanzó: "No podemos establecer una carátula para esta causa. En principio, en tanto no establezcamos la identidad de los restos que, como le dije, está en plena investigación. Una vez que esté establecido esto, se caratulará la causa como corresponde. Hay numerosos indicios que nos establecen la posibilidad de que alguna de las personas que tenemos privadas de libertad tengan que ver con su desaparición, pero hay que esperar los resultados".

Según trascendió, los resultados del análisis de la Morgue Judicial de los restos óseos calcinados que se encontraron podrían estar recién para el próximo lunes. Aunque el fiscal Bianco deslizó que esos restos óseos podrían haber llegado a ese lugar en la madrugada del domingo.

Este mismo martes se convocó una nueva marcha por la desaparición de Tamara Fierro en el pueblo. Desde allí, la madre de la joven, Sonia Figueroa, declaró a Canal 4: "No pierdo la fe que mi hija está viva. Quizás los sospechosos, para perder tiempo o para distraernos, hayan tirado cosas ahí y a mi hija la hayan llevado a otro lado. Pero tengo la sensación de que está viva".

Y apuntó contra Castro: "Él hizo esto en la casa de su madre donde vivían sus tías y un montón de gente. No le importó como todo asesino, e hizo eso delante o en presencia de toda su familia".

"Para mí todos son culpables, tanto la madre, las hermanas, los cuñados, todos son culpables. La hermana me dio una versión, la madre otra y el tipo declaró otra versión", agregó Figueroa. Y arremetió al detallar que el acusado estaría arañado, mordido, con golpes y con moretones. "Su hermana me dijo que se peleó con un tipo, él declaró que se golpeó con una rama. Mienten". /Clarin