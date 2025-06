Alerta en Metán por menores en moto, sin casco, alcoholizados y reincidentes

La lucha que se da en materia vial en toda la provincia por parte de Seguridad Vial y en cada municipio con sus Agentes de tránsito, campañas, sanciones, controles preventivos, multas endurecidas, nada parece poner fin a un descontrol en la materia, que al parecer podrá tener un resultado exitosos cuando cada actor al circular lo haga desde su lugar de manera responsable.

Metán fue en los últimos tiempos el escenario de distintos episodios viales que se dieron a conocer en redes sociales y que trascendieron las mismas hasta llegar a los medios periodísticos.

El Subsecretario, Doctor Leonardo Aguirre dialogó con Expresión del Sur y fue fue categórico al describir el escenario. “Los números no bajan. Lo más grave es que muchos de los conductores ya fueron interceptados en operativos anteriores. Tenemos motos que ingresan por segunda o tercera vez”.

Los operativos de control coordinados entre la Subsecretaría de Seguridad municipal, efectivos de la Comisaría 1ª, Seguridad Vial y motoristas del Sistema de Emergencias 911, arrojaron un saldo de 63 motocicletas y 3 automóviles secuestrados en un solo fin de semana.

La mayoría, por conducción de menores sin casco ni documentación, y por casos positivos de alcoholemia.

"El accionar estatal no alcanza si no se revierte la negligencia social generalizada y no se controla "la permisividad en el hogar"

Los controles, registrados mediante bodycams - cámaras corporales - dejaron documentadas infracciones graves como menores al mando de vehículos de mediana y alta cilindrada, sin casco y sin ningún tipo de documentación habilitante. A esto se suma un dato que agrava aún más el panorama; el 60% de los motovehículos secuestrados eran conducidos por menores.

Uno de los hechos más significativos fue la fuga de un motociclista que evadió un control, lo que derivó en una persecución por parte de los motoristas del 911. El episodio quedó grabado y circuló por redes sociales, pero también forma parte de las actuaciones oficiales elevadas al Juzgado de Faltas.

Aguirre subrayó la responsabilidad de los adultos: “El casco viene con la moto cuando se la compra. Sin embargo, muchos padres permiten que sus hijos salgan a circular sin ninguna medida de seguridad. No se trata sólo de infracciones, estamos hablando de vidas”.

Desde la Subsecretaría de Seguridad reiteraron que los operativos continuarán y serán cada vez más estrictos. No obstante, advirtieron que el accionar estatal no alcanza si no se revierte la negligencia social generalizada y no se controla "la permisividad en el hogar". Es evidente que el problema excede el ámbito de la Policía, el Tránsito o el Municipio. Hay límites que deben establecerse en casa, porque prevenir no es tarea exclusiva del Estado: empieza por cada uno.