El día después del temporal en La Merced: Una familia se quedó sin casa, perdieron todo

A 24 horas del fuerte temporal que azotó al Valle de Lerma, el panorama en La Merced sigue siendo desolador. En finca La Cañadita, una vivienda que hasta ayer estaba en pie hoy ya no existe. La familia Palomo perdió absolutamente todo tras el ingreso repentino de agua que provocó el derrumbe total de la casa.

La vivienda fue alcanzada por el desborde del agua que ingresó desde distintos puntos de la calle. No lograron rescatar electrodomésticos, ropa, camas ni elementos personales. Este jueves, con el agua ya baja, la familia intentaba entre los escombros recuperar algo, aunque la pérdida fue total.

En diálogo con ElOnceTV, Néstor Palomo, propietario de la casa, relató con angustia lo vivido: “No pudimos recuperar nada, todo se rompió. En otras lluvias entraba agua, pero nunca así. Fue fatal. Vivía acá con mis hijos y mi nieto. Damos gracias a Dios que no estábamos, porque nos quedábamos debajo de todo”.

“Hoy estamos en la nada. No sabemos a dónde vamos a ir

El hombre contó que se encontraban en la casa de un familiar cuando ocurrió el temporal y que al regresar solo pudieron ver cómo la vivienda se derrumbaba. “Hace 25 años que vivimos acá. Siempre fue una zona complicada, pero nunca pasó algo así. De a poco fui levantando la casa con sacrificio”, expresó.

La familia quedó momentáneamente alojada en casas de familiares, a la espera de alguna solución habitacional. “Hoy estamos en la nada. No sabemos a dónde vamos a ir. Tendremos que esperar”, señaló Palomo, quien trabaja en el sector rural, en el tabaco.

Desde el entorno familiar también expresaron su malestar por la falta de asistencia inmediata. Pamela Domínguez, sobrina de Néstor, aseguró que “nadie pudo rescatar nada porque las paredes se caían” y que la ayuda llegó recién cuando el agua bajó. “Fue una desgracia con suerte, porque no estaban en la casa”, afirmó.

“Nadie pudo rescatar nada porque las paredes se caían”

Por su parte, Lorena, pareja del hijo de Palomo, remarcó el impacto emocional: “Ayer era una vivienda y hoy no hay nada. Perdieron todo, incluso las cosas del bebé. Ahora queda empezar de cero”.

Cómo ayudar

La familia necesita de manera urgente camas, colchones, ropa, pañales y alimentos.

Contacto: 3872121441

Alias para colaborar: npalomo.bru.3598

El caso de la familia Palomo es uno de los más graves registrados en el municipio de La Merced, tras un temporal que dejó a varias familias afectadas y expuso nuevamente la vulnerabilidad de zonas que se inundan con cada lluvia intensa.