¿Estás listo para ser protagonista del Eternauta?

En el contexto de las actividades de la Semana del Cine en Salta, podés sumarte a una experiencia única, y ser protagonista de una película como el Eternauta o la serie The Last Of Us.

La Usina Cultural será el set de filmación en vivo para quiénes quieran vivir la experiencia y poder apreciar todo lo que sucede detrás de cámara. Gracias al equipo técnico, y a las herramientas interactivas, se podrán vivenciar distintas sensaciones y formar parte de un rodaje.

Podés acercarte hoy a las 15 hs. al SUM de la Usina, Juramento 180, a hs. 15 o mañana domingo a hs. 15 también.

La entrada es libre y gratuita y vas a poder llevarte tu recuerdo cinematográfico de tu paso por el set.