Dos autores argentinos entre los mejores libros del 2025 según The New Yorker

La prestigiosa revista The New Yorker publicó su selección anual de los mejores libros del 2025, una lista muy esperada por el mundo editorial y literario internacional. Entre los títulos destacados, figuran dos obras argentinas que lograron atravesar fronteras y conquistar a los críticos de Estados Unidos.

Se trata de “Mafalda”, la emblemática historieta de Quino, traducida al inglés por Frank Wynne, y “El buen mal”, el libro de cuentos de Samanta Schweblin, traducido por Megan McDowell. Ambas traducciones fueron incluidas dentro de la lista como parte de los volúmenes esenciales del año en ficción y no ficción.

“Más cautivadores, brillantes, provocadores y comentados del año”

Según la publicación, los libros seleccionados son aquellos que resultaron “más cautivadores, brillantes, provocadores y comentados del año”, y representan un conjunto de obras que dejaron huella en el 2025.

La incorporación de Quino y Schweblin no solo refuerza el impacto global de la literatura argentina, sino que también celebra la presencia de dos estilos muy distintos: el humor filoso y universal de Mafalda, y la particular sensibilidad narrativa de Schweblin, quien ya cuenta con amplio reconocimiento internacional.

Para el mercado editorial nacional, la noticia se vive como un nuevo impulso a la visibilidad de autores locales en circuitos culturales de alto prestigio. Ambos títulos integran ahora una lista que se lee como una radiografía literaria del año y que posiciona nuevamente a Argentina en el mapa de la literatura global.