De la danza clásica al folklore: Todas las actividades para este fin de semana

Un fin de semana a puro movimiento con propuestas que van desde el ballet clásico hasta los grandes festivales populares.

El plato fuerte en la capital será la puesta en escena de "El Cascanueces" en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia. Con funciones este sábado a las 21:00 y el domingo a las 20:00, el espectáculo cuenta con el Ballet de la Provincia, la Orquesta Sinfónica y un elenco ampliado. Las entradas generales tienen un costo que oscila entre los 6 mil y 10 mil pesos, y se pueden adquirir en la boletería de Zuviría 70 o a través de la web oficial.

Para quienes buscan una opción de paseo y compras navideñas, la zona sudeste de la ciudad será protagonista. Este sábado 20 de diciembre, de 15:00 a 22:00, se llevará a cabo la feria de emprendedores con "sabor navideño" en la Fábrica Municipal, ubicada en avenida Discépolo y G. Mors. Con entrada libre y gratuita, las familias podrán disfrutar de un patio gastronómico, shows en vivo y productos locales ideales para los regalos de estas fiestas.

Por otro lado, el ritmo de la movida tropical y los sorteos llegan al Estadio Martearena este domingo 21. Ángela Leiva encabezará el festival en la Carpa de las Estrellas, en una jornada que contará con la conducción de Marcela Baños. Además de la música en vivo, los asistentes participarán por premios que incluyen vouchers de bebidas y una moto.

Finalmente, cruzando el límite provincial, la localidad jujeña de Palpalá recibirá este sábado a las 20:00 el "Gran Topamiento de Peñas" en el Estadio Altos Hornos Zapla. El evento contará con la presencia estelar de Lázaro Caballero junto a una destacada grilla de artistas como Alma Chaqueña y Joaquín Sosa. Los precios para este encuentro folclórico parten desde los 10 mil pesos para el sector de platea.

Ya podés disfrutar de un montón de actividades culturales antes de Navidad, para celebrar el cierre de este 2025 a pura fiesta.