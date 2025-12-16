Cultura cierra un año difícil: Cines, teatros y espectáculos con una baja de más del 20%

Desde la llegada a la presidencia de Javier Milei, muchos sectores se vieron golpeados con recortes o quitas de subsidios que permitían hasta entonces sostener sus actividades, Cultura, fue uno de estos sectores y a pesar de que todo parecía oscuro, se cierra un año dificil pero con esperanzas.

InformateSalta dialogó con Victor Languasco, periodista, productor y realizador audiovisual, quien se refirió a la situación nacional y local: "Es un año complicado, se les quita subsidios, se los asfixia, se toman recursos que nadie saben donde van a parar y de todas maneras se siguen sosteniendo el Instituto Nacional de la Música, el Instituto nacional del Teatro, pero en forma nominal".

Destacó el trabajo independiente: "Igual se sigue trabajando haciendo, generando, produciendo bienes y servicios culturales, Salta no está eximido de eso, Salta se sostuvo. Pero no basta con dinero, basta con el direccionamiento de las actividades, a dónde vamos, como vamos, qué queremos, más allá de la presencia es trabajar para ver ¿qué queremos hacer acá? No solo filmar y varias cosas más".

De igual manera destacó que "Se sigue trabajando, se sigue generando, produciendo y mucho veo en materia independiente. Esto es lo bueno".

Languasco hizo hincapié en números que hablan de un 25% menos en todas las actividades culturales: "La noche de los Museos tuvo 20 a 25% menos que el año pasado. La pregunta es ¿Cómo llevamos a la gente a ver producciones locales? ¿cómo llevamos la gente a los Museos? ¿Cómo despertamos el interés en el otro? ¿ Que se interese en los bienes de sevicios culturales ? Con esto no estoy diciendo que no se hace nada, yo creo que sí se hace, pero no lo hacen desde un lugar de proyecto".

Para él es fundamental planificar y ejemplificó el trabajo individual de galerías de artes que invitan a visitar sus muestras: "Hay muchas galerías, hay un hotel en calle Belgrano que tiene un banner de 5 metros y que están invitando a los salones, ese es el trabajo, eso es articulación. Tenés que sentarte, planificar, qué querés hacer, articular con empresas privadas, sacar la Ley de Mecenazgo, plantear las cosas desde un punto de vista real, desde un cable a tierra, eso es lo que hace hoy la gente de teatro, de artes visuales, la de cines tiene algo más de subsidios, pero hay mecanísmos de producción, aplicados a cine o cualquier quehacer cultural. Acá no hay un proyecto y se sostiene por voluntad de los mismos artístas".

"Con cultura se vive mejor, la cultura mejora la vida en muchos sentidos. Hay que generar un proyecto y tiene que nacer del mismo gobierno porque para eso están", expresó.

Hasta un 25% menos en consumo en cultura y espectáculo

Víctor Languasco, remarcó que: "En cine, teatro, producciones locales, producciones nacionales, hubo un 20 a 25 % abajo, que es lo mismo que pasa en los consumos en confitería y restaurantes. Cayó por el poder adquisitivo, la falta de subsidios, de estímulos".

Sobre cine, Languastco, especificó que: "Salta tiene un nicho, un mercado de 1 millón de espectadores al año entre cadenas y demás, bueno, ese nicho ahora bajó y van a estar un 20% menos, como pasó con restaurantes. Y sí, el consumo bajó porque no hay tanta plata. Pasa lo mismo con la producción local, el centro cultural américa, sala mecano, pero igual hay interés porque la constancia de los artistas, y cada vez hay más ofertas, pero el tema es que hay que perfecciónar esta oferta que tiene que formar parte de un proyecto".

Por último, Languasco, se refirió a lo que viven los espectaculos que visitan distintos puntos del país con bajas en sus ventas y puntualizó que en Salta se planificaron inversiones como la visita de Tini, para el año que viene, "Es una inversión grande, pero Salta para los show grandes, dificilmente supera las 12 mil personas, te estoy hablando de Luis Miguel, Shakira, es algo histórico, esperemos Tini lo supere para que Salta sea una plaza más que interesante para una inversión".

Insistió finalmente que la gente que está en el ambiente buscan: "Asistencia técnica, qué hacemos con cuerpos estables, cómo podemos mixar, hacer repertorios con los elencos estables y crezcan, que no se estanquen. Tiene que generarse un proyecto de trascendencia y que Salta exporte como marca cultural".