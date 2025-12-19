Ideal para compartir en familia: ¿Qué hay en el cine para este finde?Cultura19/12/2025
Durante diciembre una de las actividades más recurrentes de las familias es ir al cine. Hoyts Salta renovó su programación y ofrece una semana marcada por “Bugonia” y "Avatar: Fiego y cenizas", que se estrenó este jueves 17 de diciembre.
A continuación, las películas disponibles durante esta semana:
- Zootopia 2 (ATP)
- Bugonia (+16)
- Five Nights at Freddy's 2 (+13)
- Wicked: For Good (ATP)
- Avatar: Fuego y Cenizas (+13)
La oferta combina animación, acción y terror, con horarios amplios durante toda la tarde y funciones extendidas hasta la medianoche.
Últimas noticias
Te puede interesar
Cultura cierra un año difícil: Cines, teatros y espectáculos con una baja de más del 20%
Mariangeles QuinterosCultura16/12/2025
Más de 17 mil personas celebraron la Noche de los Museos en toda la provincia
InformateSaltaCultura14/12/2025
Este sábado hay Noche de los Museos inclusiva: "Está pensada para todos"
Por Carolina Perez CentenoCultura12/12/2025
Vacaciones y regalos de Navidad, ¿qué libros eligen los salteños?
Por Guillermo CaliuoloCultura05/12/2025
Lo más visto
Marcelo Mentesana se impuso en las elecciones en Gimnasia y Tiro
Por Paola VelardeDeportes19/12/2025