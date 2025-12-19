Ideal para compartir en familia: ¿Qué hay en el cine para este finde?

Durante diciembre una de las actividades más recurrentes de las familias es ir al cine. Hoyts Salta renovó su programación y ofrece una semana marcada por “Bugonia” y "Avatar: Fiego y cenizas", que se estrenó este jueves 17 de diciembre.

A continuación, las películas disponibles durante esta semana:

Zootopia 2 (ATP)

2 Bugonia (+16)

Five Nights at Freddy's 2 (+13)

Wicked: For Good (ATP)

Avatar: Fuego y Cenizas (+13)

La oferta combina animación, acción y terror, con horarios amplios durante toda la tarde y funciones extendidas hasta la medianoche.