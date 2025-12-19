Ideal para compartir en familia: ¿Qué hay en el cine para este finde?

19/12/2025
cine niñas

Durante diciembre una de las actividades más recurrentes de las familias es ir al cine. Hoyts Salta renovó su programación y ofrece una semana marcada por “Bugonia” "Avatar: Fiego y cenizas", que se estrenó este jueves 17 de diciembre.

A continuación, las películas disponibles durante esta semana:

  • Zootopia 2 (ATP)
  • Bugonia (+16)
  • Five Nights at Freddy's 2 (+13)
  • Wicked: For Good (ATP)
  • Avatar: Fuego y Cenizas (+13)
La oferta combina animación, acción terror, con horarios amplios durante toda la tarde y funciones extendidas hasta la medianoche. 

