Desde animales en acción hasta películas de terror: ¿Qué hay para ver en el cine?Cultura12/12/2025
Empezaron las vacaiones a full y una de las actividades más recurrentes de las familias es ir al cine. Hoyts Salta renovó su programación y ofrece una semana marcada por el estreno de “Bugonia” y la preventa oficial de "Avatar: Fiego y cenizas", que se estrenará el próximo 17 de diciembre.
A continuación, las películas disponibles durante esta semana:
- Zootopia 2 (ATP)
- Jujutsu Kaisen: Ejecución (+16)
- Bugonia (+16)
- Noche de paz, noche de horror (+16)
- Dreams: Sueños (+16)
- Ciudades de refugio
- Los ojos del abismo (+13)
- 100 metros (ATP)
- Kiki: Entregas a domicilio (ATP)
- Fue solo un accidente (+13)
- Wicked: For Good (ATP)
- Nada es los que parece 3 (ATP)
- Depredador: Tierras salvajes (+13)
La oferta combina animación, acción y terror, con horarios amplios durante toda la tarde y funciones extendidas hasta la medianoche.
