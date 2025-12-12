Desde animales en acción hasta películas de terror: ¿Qué hay para ver en el cine?

Empezaron las vacaiones a full y una de las actividades más recurrentes de las familias es ir al cine. Hoyts Salta renovó su programación y ofrece una semana marcada por el estreno de “Bugonia” y la preventa oficial de "Avatar: Fiego y cenizas", que se estrenará el próximo 17 de diciembre.

A continuación, las películas disponibles durante esta semana:

Zootopia 2 (ATP)

2 Jujutsu Kaisen: Ejecución (+16)

Bugonia (+16)

Noche de paz, noche de horror (+16)

Dreams: Sueños (+16)

Ciudades de refugio

Los ojos del abismo (+13)

100 metros (ATP)

Kiki: Entregas a domicilio (ATP)

Fue solo un accidente (+13)

Wicked: For Good (ATP)

Nada es los que parece 3 (ATP)

Depredador: Tierras salvajes (+13)

La oferta combina animación, acción y terror, con horarios amplios durante toda la tarde y funciones extendidas hasta la medianoche.