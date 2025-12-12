Desde animales en acción hasta películas de terror: ¿Qué hay para ver en el cine?

Empezaron las vacaiones a full y una de las actividades más recurrentes de las familias es ir al cine. Hoyts Salta renovó su programación y ofrece una semana marcada por el estreno de “Bugonia” y la preventa oficial de "Avatar: Fiego y cenizas", que se estrenará el próximo 17 de diciembre.

A continuación, las películas disponibles durante esta semana:

  • Zootopia 2 (ATP)
  • Jujutsu Kaisen: Ejecución (+16)
  • Bugonia (+16)
  • Noche de paz, noche de horror (+16)
  • Dreams: Sueños (+16)
  • Ciudades de refugio
  • Los ojos del abismo (+13)
  • 100 metros (ATP)
  • Kiki: Entregas a domicilio (ATP)
  • Fue solo un accidente (+13)
  • Wicked: For Good (ATP)
  • Nada es los que parece 3 (ATP)
  • Depredador: Tierras salvajes (+13)
La oferta combina animación, acción terror, con horarios amplios durante toda la tarde y funciones extendidas hasta la medianoche. 

