Se estrena en El Teatrino “90 DÍAS”, una obra salteña sobre adicciones y recuperación

Cultura17/12/2025
La obra “90 DÍAS”, con elenco íntegramente salteño y bajo la dirección de María Gracia Zandanel, llega a El Teatrino con una propuesta teatral intensa que combina drama, humor y emoción cotidiana, explorando las adicciones, la fragilidad humana y el complejo camino hacia la sanación.

La historia sigue a Emma, una actriz exitosa que colapsa en plena función debido a su adicción al alcohol y las drogas, y se ve obligada a ingresar en un centro de rehabilitación.

Allí deberá enfrentarse a su pasado, su identidad y su dependencia, en un recorrido que oscila entre la realidad y la ilusión. La puesta en escena juega con la percepción del espectador y refleja cómo las presiones del mundo moderno y la exigencia del éxito hacen que la recuperación sea un desafío abrumador.

El equipo artístico incluye a María Gracia Zandanel, Javier Flores, Luján Arce, Matías Trogliero e Iván Fluxa, con participaciones especiales de Florencia Abdenur, Cecilia Ruiz Piazza, Constanza Pérez, Francisco Farfán, Karla López y Gastón Cornejo. La escenografía es de Paula Ferrer, y el diseño de sonido e iluminación de Álvaro Sanmillan.

El estreno será el viernes 26 de diciembre en El Teatrino (Aniceto Latorre 1211, Salta), con puertas abiertas a las 20:00 y función a las 21:00. Las entradas tienen un valor de 20 mil pesos y se consiguen en @norteticket o en los puntos de venta Atipiko (Zuviría 408) y Sucredito (Alvarado 777).

Para prensa, el contacto es María Gracia Zandanel, teléfono 3875147773.

