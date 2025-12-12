Este sábado hay Noche de los Museos inclusiva: "Está pensada para todos"

Este sábado 13 de diciembre, Salta celebrará una nueva edición de la Noche de los Museos: "Buenos deseos, buenas acciones", una propuesta cultural que cada año convoca a miles de visitantes y que, en esta oportunidad, tendrá un eje claro: la inclusión. Así lo confirmó el secretario de Cultura de la Provincia, Diego Ashur Mas, en diálogo con InformateSalta.

“Esta edición está pensada con una perspectiva de inclusión y diversidad”, afirmó. “La organizamos junto a la Secretaría de Accesibilidad y distintas fundaciones que trabajan en estos temas, adaptando los espacios como venimos haciéndolo desde hace tiempo para que todas las personas puedan disfrutar de los edificios, de las muestras y las colecciones”.

La actividad se desarrollará de 18 a 23.30 hs, con entrada libre y gratuita, y con la participación de los 12 museos provinciales, además de museos municipales y privados. “Cada museo prepara actividades especiales, desde música en vivo y veladas, hasta fogones, muestras temporales y visitas guiadas pensadas para infancias y familias”.

Los museos provinciales estarán abiertos, pero también se sumarán espacios de otros municipios como el Museo del Automóvil de San Lorenzo, el Museo Arqueológico Bravo de Cachi, el Museo Popular de San Antonio de los Cobres o el Museo Maidana de Campo Santo.

Además, la Noche de los Museos llegará a localidades sin museos propios: “En los municipios donde no existe museo, llevamos muestras itinerantes para que también puedan sumarse”, comentó el funcionario.

Entre las propuestas:

Museo Güemes: visitas guiadas especiales para infancias.

visitas guiadas especiales para infancias. MAC (Museo de Arte Contemporáneo): stands solidarios con productos artesanales, ideales para regalos navideños.

stands solidarios con productos artesanales, ideales para regalos navideños. Museo de la Ciudad y Museo de la Universidad Nacional de Salta : muestras especiales.

: muestras especiales. Museo de Vaqueros – Molino de Piedra y Casa Taller Alejandro de la Cruz: actividades abiertas al público.

actividades abiertas al público. Rosario de la Frontera: villancicos y feria navideña.

villancicos y feria navideña. Cafayate: concurso navideño y tradicional encendido del arbolito comunitario en el museo.

concurso navideño y tradicional encendido del arbolito comunitario en el museo. Convento San Francisco: mapping sobre la presencia franciscana en Salta.

mapping sobre la presencia franciscana en Salta. Museo Presidente Uriburu y Casa de la Cultura: programación extendida y muestras temáticas.

Una Noche de los Museos 100% salteña

A diferencia de la tradicional Noche de los Museos que se realiza a nivel nacional en noviembre, la de Salta es una propuesta propia: “Esto lo organiza exclusivamente el Gobierno de la Provincia con municipios, fundaciones e instituciones locales. La nacional se hace en noviembre; esta es nuestra versión, con identidad salteña”, remarcó.

Finalmente, Ashur invitó al público a revisar el cronograma completo antes de salir: “Siempre pedimos que entren a la página web de la Secretaría de Cultura para armar su recorrido. Hay actividades que tienen horario y vale la pena planificar”.