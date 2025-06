La mató con un pico: "Fue una masacre", reclaman a un año del femicidio en B° J. M. de Rosas

Emotivos y profundos sentimientos acompañaron el caminar de familiares, amigos y conocidos de Estela Velarde, quienes marcharon en la mañana de este viernes, pidiendo justicia por ella al cumplirse un año de su femicidio, ocurrido en barrio Juan Manuel de Rosas.

Vale recordar que este caso aconteció en junio del año pasado cuando un sujeto atacó a su pareja, de 45 años, usando un pico que empleó para golpearla en la cabeza, causándole su posterior fallecimiento, mientras él intentó quitarse la vida con veneno de ratas.

Ahora sus allegados reclamaron justicia, al mismo tiempo que decidieron movilizar para mantener vivo su recuerdo. “Fue mi mejor amiga, mi hermana, ella era muy buena, era cariñosa con todo el mundo, estaba para todos”, aseveró Marta, amiga de Estela, a Multivisión Federal.

“Ella perdonaba a todos, ella me decía ‘hermana no seas mala, hay que perdonar’, siempre fue así, no le hacía daño a nadie, fuimos amigas 30 años, ella dejó un diario en mi corazón, era buena madre, abuela, amiga”, reiteró sus recuerdos.

Algo que mencionó es que Estela solía visitarla cada viernes y sábado, pero las dos semanas previas al femicidios ya prácticamente convivía con ella, tras separarse de su pareja, de quien “le tenía mucha lástima, por eso nunca hizo nada”, respecto a los consejos que le daban de denunciarlo por amenazas que le habría hecho.

Sobre la convocatoria, enfatizó que querían recordarla pero también “pedir Justicia, que no le den domiciliaria al asesino, fue una masacre, no tenía derecho a hacerle eso, matarla de la forma en que la mató, esto es imperdonable”.