Cuestionan el fallo por explotación laboral y el resarcimiento a originarios: "Es un negociado"

En el marco de un caso de trata de personas con fines de explotación laboral ocurrido en la localidad de Santa Victoria, recientemente se dio a conocer un fallo sin precedentes en la Justicia Federal de Salta.

El acuerdo de reparación, formalizado el pasado 23 de junio, establece el pago total de 36 millones de pesos, con un ajuste adicional de 500 mil pesos por inflación.

Ante este fallo, InformateSalta buscó la palabra de Isabel Soria, de la Fundación Volviendo a Casa y se mostró en total desacuerdo con el fallo y el resarcimiento para con las víctimas. "El tema principal acá es que hay una Ley de Decomiso en la Argentina que se promulgó en 2018, donde vos allanás un espacio donde se encuentran víctimas de trata de persona y se decomisa ese espacio, estamos hablando de fincas, casas, departamentos, edificios, cines, teatros, lo que sea".

"Lo que yo estoy viendo acá, que está pasando en Salta y que me llama la atención es un acuerdo que se hace. Evidentemente no hay ningún decomiso. Vos imaginate el decomiso que puden haber sobre estas fincas, una en Rosario y otra en Santa Victoria, las vendés y todo lo recaudado se reparte en partes inguales sobre las personas que ya sean víctimas o sobrevivientes, en este caso víctimas".

Soria, molesta por llamar inédito o sin prescedentes el fallo reprochó: "Ellos están diciéndome , 'son re buenos, los han explotado laboralmente y les están dando plata, 2 millones y medio de pesos o 1 millón y medio de pesos, pero para repartir entre todos, punto número uno y punto número dos, 2 millones de pesos no te hacen ni un salario vital y móvil, hoy en día con lo que corresponde".

"Nos están tomando por idiotas, a quienes trabajamos en esto, sabémos de esto y lo que más me sorprende es que hay Fiscales metidos en el medio y Jueces, que eso es lo que a mí me parece raro y grave. Lo que están haciendo es un 'negociado' 'Che no me quites la finca, yo le pago unos pesos a esta gente, arreglemos, lleguemos a un acuerdo'.

La referente de Volviendo a Casa cuestionó además la falta de condena por parte de la Justicia. "Sé que las condenas por trata y tráfico de persona son bajísimas, la mayoría no son más de 7 años y excarcelables si son menores a a 4 años. Pero le pregunto, a los Jueces y al Fiscal, ¿dónde esta la condena? Porque no condenaron a esta gente por el delito de trata de personas. Te das cuenta, 6 meses que estuvo explotando y le arruinó la vida a personas que eran de comunidades, para colmo eso, todos eran originarios. Los captaron, hubo un traslado, una acogida y explotación, todo lo que lleva el delito de trata de persona, lo cometieron, quiero saber cual es la condena".

¿Cuántos años de detención van tener, el contador, el dueño de la finca, recursos humanos? Todos tienen que ir detenidos, porque es una Asociación Ilícita, ya son dos casos y es sumamente grave", concluyó para InformateSalta.