Atención: Mañana habrá asueto en la administración pública

Este viernes se celebra el día del Empleado Público, por lo que los trabajadores de la Administración de Salta, no trabajarán.

El día se sustenta en el decreto N° 52, del 17 de diciembre de 1987, y ratifica el asueto para el tercer viernes de diciembre en los organismos centralizados, descentralizados o autárquicos.

Sólo los trabajadores de la salud están exceptuados de este día debido a que tienen su descanso el 21 de septiembre por el día de la Sanidad. El lunes se retomarán las actividades con normalidad.