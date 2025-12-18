Trapitos en la mira: "Hay gente que ha cobrado hasta $10 mil por un auto"

Hoy el Senado de Salta discutirá el proyecto de ley que propone endurecer sanciones para las personas que realicen cualquier tipo de cobro ilegal de estacionamiento en la vía pública. El proyecto apunta a los llamados "trapitos" en medio de varias denuncias por extorsión y cobro indebido.

En este contexto InformateSalta dialogó con Fernando García Soria, presidente del Ente de Turismo Municipal quien sostuvo que se trata de un gran avance dado que buscaría una solución para "uno de los principales reclamos que tenemos en los paseos gastronómicos puntualmente de parte de los empresarios, pero también de parte de los usuarios que son muchas veces los mismos salteños y de los turistas".

Es que todos coinciden en que no resulta aceptable, "ir a un lugar y sufrir una extorsión por parte de alguien que quiere de manera arbitraria cobrarle un estacionamiento, muchas veces precios desmedidos".

Siguiendo la línea de los precios, explicó que "tenemos registros que donde hay gente que ha cobrado hasta 10 mil pesos por un auto que se estacione".

Las mujeres, el blanco de los trapitos

"Sabemos que hay una situación de violencia hacia las mujeres, son por ahí a los que más apuntan a cobrarle de manera conpulsiva. Consideramos que no tiene que ser así, que tiene que haber orden en la ciudad, que es también lo que estamos trabajando y estamos proponiendo".

"Ojalá que tenga un tratamiento favorable y nos dé una herramienta para seguir ordenando la ciudad", sentenció.