AAS Miner lanza la primera plataforma de minería de Bitcoin impulsada por IA del mundo

En 2025, el mercado de criptomonedas marcará el comienzo de una nueva ronda de cambios. La cuarta reducción a la mitad de la recompensa por bloque de Bitcoin se ha materializado oficialmente, la oferta del mercado ha caído drásticamente y el consenso de los inversores globales sobre el valor a largo plazo de BTC se ha fortalecido aún más. Al mismo tiempo, el primer lote de ETF de Bitcoin en Estados Unidos ha recibido oficialmente la aprobación regulatoria, lo que marca la profunda integración de las finanzas tradicionales y los activos digitales, y el cumplimiento normativo se ha convertido en la nueva norma para la inversión.

En esta ola de cambio, AAS Miner ha aprovechado la tendencia y lanzado la primera plataforma de minería en la nube gratuita impulsada por IA del mundo, que ofrece a los inversores globales de criptomonedas una solución de ingresos pasivos sin umbral, sin cargas y altamente transparente. Mediante la integración e innovación de la tecnología y las finanzas, AAS Miner ha implementado verdaderamente el concepto de "todos pueden minar", abriendo una nueva puerta a la riqueza digital para los usuarios comunes.

Minería inteligente con IA en un solo clic: adiós a la era del "umbral alto".

La minería tradicional de criptomonedas suele requerir altos costos de equipo, consumo eléctrico y una configuración técnica compleja, lo que hace casi imposible la participación del usuario común. AAS Miner ha revolucionado esta situación: los usuarios solo necesitan registrarse a través del sitio web oficial ( https://gbaasia.com ) para disfrutar de una recompensa de 10 USDT para principiantes. Tras descargar la aplicación, también pueden obtener un incentivo adicional de 0,80 USDT por inicio de sesión diario, logrando un inicio sin costo y ganancias fáciles.

El núcleo de la plataforma está impulsado por el sistema de programación de potencia de cómputo inteligente con IA, desarrollado por nosotros, que puede optimizar automáticamente las estrategias de minería según las fluctuaciones en tiempo real de los recursos de potencia de cómputo globales y los precios de las divisas, logrando una experiencia de minería eficiente, de bajo consumo e ininterrumpida en cualquier situación, sin necesidad de que los usuarios dominen conocimientos técnicos ni intervención manual.

13 contratos flexibles, con una duración de 2 a 365 días, satisfacen diversas necesidades de inversión.

Para satisfacer las necesidades de inversores con diferentes preferencias de riesgo y planificación de capital, AAS Miner ha lanzado 13 contratos de potencia de computación en la nube, que abarcan desde arbitraje a corto plazo de 2 días hasta bloqueos a largo plazo de 365 días, lo que permite una transición flexible entre modelos de ingresos y una alta libertad en la asignación de activos.

Todos los ingresos del contrato se liquidan automáticamente mediante contratos inteligentes blockchain, se abonan automáticamente a diario y se pueden retirar en cualquier momento. La liquidez de los fondos es extremadamente alta, lo que resulta ideal para usuarios principiantes que se adentran en el mercado y también cumple con la doble búsqueda de estabilidad y flexibilidad de los inversores senior con experiencia.

Las minas globales de energía verde apoyan y adoptan una criptoeconomía sostenible.





Como pioneros en la minería verde en el sector, AAS Miner ha desplegado más de 100 minas respetuosas con el medio ambiente en todo el mundo, todas impulsadas por energía 100 % limpia (solar, eólica e hidroeléctrica), en respuesta al concepto global de desarrollo ESG y a la estrategia de neutralidad de carbono.

Este método de minería en la nube con IA, bajo en carbono y bajo consumo energético, no solo se ajusta a las tendencias de desarrollo actuales, sino que también ofrece a los usuarios una experiencia de inversión más estable y socialmente responsable, protegiendo el futuro del planeta y generando riqueza.

Seguridad y cumplimiento, construyendo una base de confianza.

AAS Miner considera el cumplimiento, la seguridad y la transparencia como principios fundamentales y construye un sistema integral de control de riesgos a nivel financiero. La plataforma cumple plenamente con las regulaciones internacionales KYC/AML contra el blanqueo de capitales, revisa estrictamente la identidad de los usuarios y garantiza la transparencia y trazabilidad del flujo de fondos.

A nivel financiero, la plataforma adopta un sistema de custodia de nivel bancario y múltiples mecanismos de cifrado para garantizar la seguridad total de los activos de los usuarios. Al mismo tiempo, se ha implementado una agencia de auditoría externa para realizar revisiones periódicas de los contratos de potencia informática, los datos de ingresos y la gestión de activos. Todos los datos de ingresos y transacciones de la minería se pueden verificar en la cadena, lo que garantiza la transparencia y la credibilidad.

Compatibilidad multidivisa, creando una matriz de ingresos global.





AAS Miner no solo es compatible con criptomonedas tradicionales como BTC, ETH, DOGE, etc., sino que también ofrece opciones de minería para múltiples monedas como BCH, XRP, LTC, SOL, USDT, USDC, etc., creando una estructura de cartera de activos diversificada que ayuda a los inversores a estabilizar el valor añadido en diferentes ciclos de mercado y lograr un crecimiento sinérgico de los ingresos en todas las divisas.

Tanto si cree firmemente en el Bitcoin como si es un inversor prudente y optimista sobre los ingresos de las stablecoins, AAS Miner puede personalizar un plan de minería para usted y ofrecerle una estrategia de crecimiento de activos digitales a su medida.

Conclusión: AAS Miner, un motor fiable para el crecimiento de la riqueza digital.

Cuando el mercado de las criptomonedas entra en una nueva era centrada en el cumplimiento normativo, la inteligencia y la descentralización, AAS Miner utiliza tecnología, responsabilidad e innovación para abrir la puerta a la riqueza de forma fácil, segura y de alto rendimiento para los inversores globales. Sin grandes inversiones ni operaciones complejas, puede participar fácilmente en la minería en tiempo real de criptoactivos tradicionales como Bitcoin con solo un teléfono móvil.

Aviso legal: La información proporcionada en este comunicado de prensa es solo de referencia y no constituye una invitación a invertir, asesoramiento financiero ni recomendación comercial. La minería y el staking de criptomonedas conllevan riesgos y pueden generar pérdidas financieras. Recomendamos encarecidamente realizar una diligencia debida exhaustiva y consultar con asesores financieros profesionales antes de invertir y operar con criptomonedas o valores.