Se conoció el audio de la historia de infidelidad de Diego Latorre a Yanina y un detalle sorprendió

Este martes, Fernanda Iglesias hundió a Diego Latorre ventilando una presunta infidelidad. Todo se desencadenó luego de haber recibido el audio de una mujer, que le confirmó que se había visto con un famoso exfutbolista y esposo de una reconocida panelista en un hotel. La frutilla del postre fue el llamado del comentarista deportivo, que se comunicó para saber cuánto sabía sobre la cita.

“¿Cómo estás?, te dejo audio porque me da un poco de miedo contarte la historia. Soy una docente, tengo perfil bajo, tengo 56 años. Soy lo más sano que hay. Nada más lejos de lo que están acostumbrados en la farándula. Nos conocimos en Bariloche, en quinto año. No nos habíamos visto más y nos vinculamos hace un par de años. Divino. No nos habíamos visto más. Nos encontramos para recordar todos estos momentos. Una cosa linda. Me da miedo porque esta gente no sé... no estoy acostumbrada a todo eso”, se le escuchó decir a la señora en cuestión.

Iglesias sumó que el cara a cara se habría llevado adelante en la habitación de un hotel muy popular de la Avenida del Libertador, y aclaró que por el momento no mostrará las fotos de la persona con las que Gambeta habría revivido el fuego de la adolescencia. Varios usuarios se sorprendieron por el detalle del viaje de egresados, donde los jóvenes estudiantes tuvieron un flechazo.

La feroz respuesta de Yanina Latorre a Fernanda Iglesias

Al aire de SQP (América), Yanina Latorre disparó contra Fernanda Iglesias, que expuso otra infidelidad de Diego Latorre. “Esto te grafica. Vos sos una pobre chica a la que le metieron los cuernos y encima te dejaron. A vos te desestabiliza el cuerno porque tenés un tema con eso y creés que a mí me pasa lo mismo. Me chup... tres huevos”, lanzó furiosa.

“En lugar de hablar de mí, le buscás m... a Diego. ¿Sabés por qué? Porque yo estoy acá y vos estás en tu casa, seguramente mirándome, y ahora vas a hacer más historias para los 100 mil seguidores que tenés, porque no llegaste a nada por algo”, sumó, y dejó en claro que no le perdonará el daño que le provocó a sus dos hijos.

Yanina Latorre aseguró que seguirá apostando a la familia.

Visiblemente molesta, la rubia arremetió: “Sabiendo que hay chicos en el medio, hay hijos. Cuando empecé a ver a mi vieja preocupada,Lola preocupada, a Diego, dije, no, esto lo freno, hablando, dando la cara, yo no la voy a llamar a ella. Creo que en el ambiente hay códigos. Y aparte empezó, tengo un audio, tengo un video, ahora voy a subir, ella sola se manda al frente”, cerró. /TN