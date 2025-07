Audio brutal: El ataque de Moria Casán contra Susana Giménez filtrado por Graciela Alfano

Graciela Alfano recogió el guante de todos los dichos de Susana Giménez. Y no le tuvo piedad. Susana arremetió sin filtro contra Grace. Alfano prendió el ventilador en la mañana de eltrece. Y hasta Moria Casán se subió al ring.

“Vos sabés que Moria llamó la atención porque dijo que Susana estaba en un retiro espiritual tomando vino, prácticamente tratándola de borracha. ¿Qué pensás de lo que dijo Moria?”, le consultó Gustavo Méndez en Mujeres argentinas.

“Bueno, no quería decir… Pero en la voz de Dante (nieto de Moria), cuando me habla dice, Dante, en la voz amorosa, que los chicos repitan un poco lo que habrá dicho Moria, dice, está tomando agua, está tomando vino, pero yo no me puedo…”, buscó excusarse Graciela Alfano.

Pero le pidieron que lo pase en vivo, y no dudó. “¿Estás reina? ¿Cómo te trata la vida con este sacudón de publicidad y de momento cúlmine maravilloso como hace tiempo que no tenías? Festejá tu momento, mi amor. Se te envidia muchísimo. Uno se te va a envidiar, Alfano, pero por favor. Es una mujer bella, estás en tu mejor momento, haces cosas. Cachetazo a todo, cachetazo a la genética”, se la escucha decir a Moria.

EL FURIBUNDO AUDIO DE MORIA CASÁN CONTRA SUSANA GIMÉNEZ

“La otra está ahí, con retiro espiritual y positivo, chupando vino, uno solo se puede chupar porque si no le duele la cabeza, y agarrándose de los pocos pelos que tiene porque ya no le quedó ni una extensión albina de Miguel Romano, ¿no? Nosotros ni registramos, ahí se sabe”, agrega.

“Somos mucho más. Bueno, amor, yo me metía también. Bueno, feliz día para vos, mi amor, que superaste muchas cosas fuera de toda joda que son menudencias de tránsito, pelotudas. Estoy viendo desfiles. Desfiles de todo el mundo, pero nada, me gustan los desfiles de moda, ¿no? De fashion. Estoy en la casa de Galma con Dante durmiendo en un cuarto, Galma en otro y yo en otro para ver cosas divinas. Bueno, reina, ¿qué te puedo decir? Que estés divina siempre y que a pelearla, a batallarla con la gracia que tenemos nosotras para batallar”, remarca.

“La Susanita, pues ya no es ni Su, ni Giménez... Esa pertenencia a la clase alta que siempre han ido y nunca pudo tener, porque se nota que es una caché. ¿Cómo te va a decir piojosa? Piojosa no es un término que lo usaban en el colegio en el año 40, no sé. Muy atrás. Bueno, Reinita, te quiero. Besote. Bueno, la lengua karateka”, cerró Moria. /eltrece