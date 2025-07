Salta se distancia de la compra de remedios de India: "No por precio, meteremos porquerías"

Novedad nacional de los últimos días fue la acción concretada por el Gobierno de Mendoza, el cual importó medicamentos desde laboratorios de la INDIA, destinados a pacientes diabéticos por ejemplo, con una compra que permitió “un ahorro estimado de entre el 45% y el 50%” en comparación con los precios habituales de medicamentos.

Con este anuncio, desde Nación levantaron su pulgar a Mendoza por ese ahorro millonario. “Que locura esto! 95% de ahorro en medicamentos! No entiendo como todos los otros gobernadores y prepagas no están en esto", lanzó el ministro de Desregulación de Nación, Federico Sturzenegger, quien de paso presionó al resto de los mandatarios provinciales a imitar la iniciativa mendocina.

Al respecto de este caso el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, distanció a la provincia de Mendoza por cuanto “no es la verdad completa” sobre esos medicamentos, indicando que si bien está de acuerdo en ahorrar, no por eso comprará remedios sin las garantías de seguridad y controles pertinentes para aplicarse en pacientes.

“Se puede ahorrar cuando se cuenta la verdad completa, no a medias”, aseveró Mangione en FM aries donde dijo que él habló con su par mendocino quien, interesado en la compra que hicieron y el ahorro, “me dijo ‘la libertad tiene su responsabilidad’; eso lo podemos trasladar a un suero que lo podemos encontrar barato, pero necesito seguridad” sobre el mismo.

Para ser más claro, ahondó que “si llego a tener un problema de endógenos, si no están bien esterilizados, si no tienen control de calidad, puedo matar a un paciente y queda bajo responsabilidad mía, es un problema que yo planteé y que no estoy dispuesto a arriesgar”, indicó el ministro.

En este punto profundizó que él acompaña esta idea de ahorrar, de buscar precios más bajos en la dotación de medicamentos, pero “buscamos calidad porque, no en búsqueda de precios, voy a meter porquerías al cuerpo; esto no es buscar precio como comprar un kilo de papa, son comparaciones que nada tienen que ver con la salud, un suero no controlado y sin aval no pienso ponerlo en ningún paciente”, espetó para concluir.

“Estoy de acuerdo en buscar precios, pero tampoco voy a poner cualquier producto a los pacientes de Salta”