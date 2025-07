Hernán Drago se quebró en vivo al enterarse del fallecimiento de la Locomotora Oliveras

En la tarde de este lunes 28 de julio, se conoció la triste noticia del fallecimiento de Alejandra "Locomotora" Oliveras. La boxeadora, que siempre dejó un mensaje de resiliencia, lucha y esperanza, había sufrido un ACV en su casa hace dos semanas. Hernán Drago, uno de sus compañeros de "Bienvenidos a bordo", se que quebró al recordarla.

Sol Pérez dio la noticia de la muerte de la Locomotora Oliveras en "Cortá por Lozano" y Hernán Drago no pudo evitar quebrarse. El modelo se tapó el rostro y no dejaba de llorar. "No lo puedo creer. No me lo esperaba ni loco", dijo entre lágrimas. El panelista recordó el tiempo que compartieron en El Trece cuando ambos participaban de los juegos en el programa conducido por Guido Kaczka y Laurita Fernández.

La Locomotora y Hernán Drago en Bienvenidos a bordo.

"Yo hablaba seguido con ella, teníamos un par de proyectos. Hemos hecho radio juntos también", reveló Hernán Drago, ya recuperado. "Más allá de las cosas televisivas, hemos compartido charlas en camarines y de cosas en común", continuó. Además, el modelo contó que le escribió durante este último tiempo: "Estos últimos días, le estuve mandando mensajes a su WhatsApp diciendo que era cuestión de tiempo que ella me responda y que sepa que no estaba sola".

Hernán Drago reveló que, cuando supo la noticia de que había abierto los ojos, volvió a hablarle: "Ayer le mandé un mensaje, porque había escuchado a sus hijos hablándole a sus hijos en la televisión, contándole eso: ’Hoy escuché a tus hijos hablar con tanto amor, con tanto respeto, dando una buena noticia tuya, que tenías algún reflejo’. Eso habla de la excelente madre que hay detrás".



"No lo esperaba ni loco, me mató porque fue injusto, inmerecido, inesperado", cerró Hernán Drago, visiblemente conmovido. La noticia del fallecimiento de Alejandro "Locomotora" Oliveras dejó una gran tristeza en el mundo del deporte, el espectáculo y el público. En cada entrevista que daba, supo dejar el mensaje de esperanza y de lo hermosa que es la vida. Además, nunca le escapó a hablar de la muerte. /Pronto