Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se separaron después de 14 años de relación y tres hijas en común.

“Hay una separación confirmada en el mundo del espectáculo y deportivo. Una relación amorosa que se termina luego de 14 años de amor. Ella es conductora y modelo. Él es exfutbolista. Tienen tres hijas. Está confirmada la separación de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich”, informó Juan Etchegoyen al aire de Mitre Live (Radio Mitre).

Acto seguido, el periodista señaló que contactó a los protagonistas de la historia y que, si bien ella optó por no responder, él rompió el silencio y dio detalles.

“Darío me dijo ‘No hay mucho que decir. Tengo hoy una gran relación por las nenas, fue todo bastante bueno dentro de las cosas lógicas de una separación. No hay mucho para contar. Son cosas que quedaron entre ella y yo. No hay nada polémico ni mucho menos. Tenemos tres nenas hermosas que cuidamos y muy bajo perfil’”, leyó el conductor.

El conductor señaló que en casos de separación siempre salen rumores de terceros en discordia o infidelidad, pero el futbolista descartó todo. “Acá no pasó absolutamente nada de eso. Quizás también eso ayudó a que no se pueda hablar mucho de nada”, fue la respuesta que le dio el actual comentarista de ESPN.

A modo de cierre, expresó: “Hoy cada uno en lo suyo, reinventándonos y mucha relación por las nenas. Es una gran mujer y mamá de mis hijas, así que eso no va a cambiar”.

Dieron a conocer en qué condiciones vivió Darío Cvitanich tras separarse de Chechu Bonelli: “De prestado”

A mediados de mayo, al aire de LAM (América), Pepe Ochoa contó que el fin de la relación se produjo el año pasado. “Chechu Bonelli y Cvitanich están separados desde Año Nuevo. Él dijo ‘basta‘”, reveló.

Luego, el panelista ventiló en qué condiciones vivió el exdelantero de Boca Juniors y Racing: “Él estaba de prestado en la casa de amigos porque ella siempre tenía la ilusión y se puso medio hincha huevos con respecto al tema de la separación”.

Respecto a los motivos que motivaron la ruptura, Ochoa dijo: "Desgaste. El tiempo les generó una crisis. Ella superenamorada, él no tanto. Él se fue de la casa. Está medio hinchado los huevos de ella”.

“Durante más o menos un mes no lo veían entrar al barrio y los hijos se retiraban a otro lugar”, sumó el también productor.

Luego, explicó que se puso en contacto con la también periodista: “Le escribí a ella y nunca me contestó ni para decirme sí o no”. En ese sentido, Ángel de Brito, conductor del programa, aseguró que a él tampoco le respondió.

“Alguien que es amiga de ella me dice: ‘ella es un amor, pero es insoportable. Le infló los huevos’”, agregó Yanina Latorre por su parte.