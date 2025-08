Fernanda Iglesias destrozó la moto de un delivery y lo denunció por extorsión: “Solo quería plata”

Un insólito y tenso episodio tiene como protagonista a la periodista Fernanda Iglesias, quien reconoció haber chocado una moto durante un trayecto en auto y luego denunció por extorsión al joven damnificado, que trabajaba como repartidor.

Qué pasó entre Fernanda Iglesias y un repartidor de comidas

Según el relato de Iglesias, todo ocurrió cuando regresaba desde la casa de su productor. “Perdí el control del auto y me fui sobre una moto. El chico me empezó a gritar y no quise empezar una pelea. El auto que yo tenía era alquilado”, explicó la periodista. El choque provocó, además, una colisión en cadena.

El motociclista (Boris), había dejado su moto estacionada para realizar una entrega. “Por suerte no estaba arriba. Dejé la moto y cuando bajé a la casa del cliente, veo mi moto chocada por Fernanda Iglesias”, declaró el joven. Tras un cruce de palabras entre ambos, la situación parecía haber quedado allí. Sin embargo, semanas después, se desató el conflicto.

Boris contactó a la periodista por redes sociales pidiéndole ayuda para recuperar su herramienta de trabajo. “El chico me empezó a pedir plata por Instagram. Me dijo que yo lo tenía que ayudar porque él era la víctima”, explicó Iglesias. “No tengo problema en que cuente lo que pasó, pero solo quería plata y a mí me daba lástima”.

Lo que parecía un pedido desesperado se transformó, según la periodista, en una amenaza. “Hace tres semanas estoy siendo extorsionada por una persona. Me empezó a decir que si no le daba algo iba a salir a hablar a los medios. Me quiere escrachar”, sostuvo Iglesias, quien finalmente decidió radicar una denuncia por extorsión.

Mientras tanto, el joven repartidor continúa reclamando por los daños a su moto y por lo que considera una falta de responsabilidad de parte de la periodista.