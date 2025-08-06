Apresaron a mujer por bestial golpiza al hijo, al que hizo comer sus excrementos

Una mujer de 35 años, empleada de una heladería y residente en el barrio Huaico Hondo de la Capital de la provincia de Santiago del Estero, fue detenida ayer luego que le propinara una bestial golpiza a su hijo de 8 años, a quien azotó salvajemente con un cinto y le causó severas lesiones en espalda, e incluso en una ocasión obligó al niño a comer sus propios excrementos porque no contenía sus necesidades fisiológicas.

Del hecho se tomó conocimiento cuando el hermano de la acusada, un joven de 19 años, se presentó en la Comisaría Nº 11 de la Mujer y la Familia, donde radicó denuncia en contra de su hermana, por los constantes malos tratos físicos y psicológicos de los que hace víctima a su sobrino.

Relato del denunciante

El denunciante relató que la acusada mantiene una conflictiva relación con sus familiares a causa de su conducta agresiva, y no tiene contacto con sus progenitores.

Reveló que el martes último regresó de trabajar y luego salió para realizar actividades físicas. Al volver encontró a su sobrino llorando y le pidió que lo ayude, porque la madre otra vez lo había castigado con mucha violencia, ya que había visto en un cuaderno que la maestra le había puesto la palabra "incompleto" en una tarea escolar.

Luego lo higienizó con agua fría y salió hacia un encuentro religioso. Alrededor de las 23.30 la inculpada regresó junto a unas amigas, por lo que él y su sobrino fueron a acostarse para descansar.

Nueva golpiza

Ayer a las 7.20 escuchó llorar al niño, por lo que fue a ver que pasaba e intercedió tratando de calmar a su hermana, quien siguió azotando con un cinto al menor. El joven forcejeó con la acusada y le quitó al menor, a quien llevó a la escuela sin sus útiles, ya que la mujer se negó a dárselos.

De la denuncia se informó a la fiscal Mariela Judith Díaz, quien requirió a la jueza detener a la incalificable mujer.