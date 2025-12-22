Sintió un pinchazo mientras dormía y murió tras pocos días: Lo había mordido una yarará

Tras más de una semana internado, Miguel Esteban Contreraras murió debido a la mordida de una yarará. Todo sucedió en la Provincia de Río Negro, el caso causó conmoción y tuvo una amplía cobertura en medios locales. La víctima era oriunda de la localidad de General Cerri al sur de la provincia de Buenos Aires y tenía 44 años.

La mordida habría tenido lugar el 6 de diciembre, cuando el hombre bajó de su camión cerca de Cultral Co, acompañado por su hija Oriana, el hombre aprovechó para ir al baño, revisar el camión y descansar antes de continuar el trayecto. En medio de la noche, el hombre sintió un pinchazo en la pierna pero no pudo distinguir la causa. Tras controlar que todo estaba en órden, el hombre se acostó a dormir.

A la mañana siguiente, el sujeto en cuestión se levantó con mucho dolor en los riñones y en la zona donde había recibido la mordida. Cabe remarcar que es uno de los primeros efectos que tiene el veneno cuando entra en contacto con la sangre.

El malestar se intensificó con el paso de las horas: Comenzó a toser con sangre. Pese al desconcierto inicial, el camionero logró comunicarse con personal de la Policía Caminera que patrullaba la ruta, relatando su situación y pidiendo auxilio. Tras recibir algunas atenciones, el hombre fue trasladado de urgencia al Policlínico Modelo de Cipolletti, en dónde ingresó en estado crítico.

A pesar de que se le aplicó el antídoto para el veneno del animal, el paciente terminó perdiendo la vida.